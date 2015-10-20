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"Китайская сторона очень интересовалась проектами ТОРов и Свободного порта"
Приморье поборется за звание площадки Российско-Китайского ЭКСПО
Приморский край намерен побороться за возможность принимать на своей территории Российско-Китайское ЭКСПО в следующем году. Об этом заявил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе встречи с журналистами. Одной из тем беседы с представителями СМИ стало участие делегации Приморского края во главе с Владимиром Миклушевским во второй выставке ЭКСПО в Харбине, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Губернатор подчеркнул, что главной задачей региона было показать, что Приморский край открыт для сотрудничества, что на его территории созданы все условия для ведения бизнеса, открытия производств и инвестирования.
«К нашей делегации было повышенное внимание. Нашим транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» была посвящена отдельная сессия, на которой я выступал. Также китайская сторона очень интересовалась проектами ТОРов и Свободного порта», - обозначил Владимир Миклушевский.
В ходе торжественной церемонии открытия Второго Российско-Китайского ЭКСПО было заявлено, что третья выставка пройдет уже в России. Претендовать на роль главной ее площадки готово и Приморье.
«Решение, конечно, будет приниматься на уровне правительств двух стран. Желающих много, но мы намерены отстаивать свою позицию. Уверен, событие такого уровня сможем провести в Приморье, доказательство тому - прошедший в крае в сентябре Восточный экономический форум», - заявил губернатор.
Напомним, Российско-Китайское ЭКСПО, которое проходило с 12 по 16 октября, - международная выставочная платформа, призванная способствовать развитию и укреплению двустороннего сотрудничества России и Китая.
На экспозиции Приморского края общей площадью более 150 квадратных метров в этом году были представлены все инвестиционные возможности, туристический потенциал и лучшая экспортная продукция региона.
Это ключевые стратегические проекты края, которые уже вызывают большой интерес у китайских инвесторов, - Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, особая экономическая зона промышленно-производственного типа, производственные кластеры, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». На выставке работали специалисты Инвестиционного агентства и Центра развития экспорта Приморского края.
Экспозицию региона представляли также компании, реализующие ряд крупных проектов. Это мультимодальный логистический комплекс в Хасанском районе, проект международного образовательного детского оздоровительного лагеря «Дети Азии».
Важная часть приморской экспозиции - туристический потенциал края, его природное и культурное наследие. Поэтому на выставке были представлены как достопримечательности, которые уже пользуются большой популярностью у китайских туристов, - Приморский театр оперы и балета, Владивостокская крепость, - так и новые объекты - интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье», океанариум и другие.
Сегодня очень популярны в Китае экологически чистые продукты из Приморского края, поэтому на выставке были широко представлены товары местных производителей. Это масложировая и рыбная продукция, мороженое и кондитерские изделия, напитки, продукция пчеловодства, продукты питания из дикоросов и другие.
Евгений ИТАРОВ. Фото Primorsky.Ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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