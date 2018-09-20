Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил рекламную кампанию в поддержку новой услуги «SOS-пакет». Она сохраняет клиентам доступ к важным сервисам при нулевом или отрицательном балансе. Tele2 устанавливает на рынке «другое правило»: даже при отсутствии средств на счете бесплатная услуга активируется автоматически.

Серия новых рекламных материалов описывает знакомую всем ситуацию, когда очень нужно быть на связи, а деньги на счете мобильного телефона внезапно закончились. Главный герой нового ролика Tele2 оказался без доступа к сети посреди водной глади, вдали от берега. Герой в замешательстве – на его счете закончились деньги как раз в тот момент, когда он сбился с пути и захотел свериться с картой. Как всегда, на страже спокойствия абонента – команда спасателей Tele2. «Мы не дадим ему оказаться на дне», – говорят они и устремляют свой катер навстречу растерянному путешественнику.

Команда спасателей Tele2 активирует «SOS-пакет» в тот момент, когда у абонента нет возможности внести оплату, ведь пополнить баланс посреди морских просторов совсем непросто. Спасенный абонент может открыть карту и легко найти дорогу до берега. У Tele2 «другие правила», поэтому WhatsApp и навигационные приложения активируются автоматически и работают бесплатно. Новые ролики доступны на канале Tele2 на YouTube.

Сервис «SOS-пакет» не требует подключения и действует на всех открытых тарифах линейки «Мой Tele2». При нулевом или отрицательном балансе оператор предоставляет клиентам доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс.Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс.Транспорт». «SOS-пакет» действует как на территории домашнего региона, так и в поездках по России. В зависимости от тарифа клиент сможет пользоваться экстренной услугой от одного до трех дней.

Подробнее о сервисе «SOS-пакет» можно узнать на сайте Tele2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.