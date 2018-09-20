www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.01 р. 100 JPY: 59.63 р.
EUR: 78.36 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS

20 Сентября 2018, 17:06 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил рекламную кампанию в поддержку новой услуги «SOS-пакет». Она сохраняет клиентам доступ к важным сервисам при нулевом или отрицательном балансе. Tele2 устанавливает на рынке «другое правило»: даже при отсутствии средств на счете бесплатная услуга активируется автоматически.

Серия новых рекламных материалов описывает знакомую всем ситуацию, когда очень нужно быть на связи, а деньги на счете мобильного телефона внезапно закончились. Главный герой нового ролика Tele2 оказался без доступа к сети посреди водной глади, вдали от берега. Герой в замешательстве – на его счете закончились деньги как раз в тот момент, когда он сбился с пути и захотел свериться с картой. Как всегда, на страже спокойствия абонента – команда спасателей Tele2. «Мы не дадим ему оказаться на дне», – говорят они и устремляют свой катер навстречу растерянному путешественнику.

Команда спасателей Tele2 активирует «SOS-пакет» в тот момент, когда у абонента нет возможности внести оплату, ведь пополнить баланс посреди морских просторов совсем непросто. Спасенный абонент может открыть карту и легко найти дорогу до берега. У Tele2 «другие правила», поэтому WhatsApp и навигационные приложения активируются автоматически и работают бесплатно. Новые ролики доступны на канале Tele2 на YouTube.

Сервис «SOS-пакет» не требует подключения и действует на всех открытых тарифах линейки «Мой Tele2». При нулевом или отрицательном балансе оператор предоставляет клиентам доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс.Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс.Транспорт». «SOS-пакет» действует как на территории домашнего региона, так и в поездках по России. В зависимости от тарифа клиент сможет пользоваться экстренной услугой от одного до трех дней.

Подробнее о сервисе «SOS-пакет» можно узнать на сайте Tele2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: связь  sos  tele2 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru