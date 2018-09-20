Пример Приморью

Японский холдинг Iida Group Holdings, грозивший застроить Приморский край быстровозводимыми домами из комплектов собственного производства, получил серьезного конкурента. На полях Восточного экономического форума группа лесопромышленных компаний Segezha Group (входит в ПАО АФК «Система») подписала соглашение о строительстве на Сахалине деревообрабатывающего завода производительностью не менее 35-40 тыс. кубометров клееных деревянных конструкций в год.

В Приморье подобный проект реализует подконтрольное Iida Group ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» (пгт. Славянка), получившее статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

«Инициативу о строительстве в островном регионе нового лесоперерабатывающего предприятия планируется включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона со сроком реализации в 2019-2022 годах. Помимо строительства завода на юге острова, также предложено организовать специальную экспозиционную площадку, на которой будут представлены различные образцы деревянных домов для участников рынка», - сообщила пресс-служба администрации Сахалинской области.

Досье "Золотого Рога"

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 12 странах.

На Сахалине бизнес-структура намерена построить лесоперерабатывающее предприятие, которое будет выпускать клееные деревянные конструкции для быстровозводимых домов и мини-гостиниц. Такая продукция может быть востребована не только в регионе, но и отправляться на экспорт в соседние страны - Японию, Корею и Китай, считают в компании.

«Считаем, что сотрудничество с Сахалинской областью будет взаимовыгодным. Для развития деревянного домостроения в регионе есть хорошая основа — имеется сырьевая база, существует спрос на такое жилье, например, при комплексной застройке территорий. Большую роль играет также поддержка этого направления органами региональной власти», - отметил по итогам подписания документа Президент Segezha Group Михаил ШАМОЛИН.

Проекты, которые связаны с глубокой лесопереработкой на Сахалине и доставкой сюда готовых домокомплектов из других регионов, областная власть решила субсидировать. Местным жителям будет возмещаться от 30% до 50% затрат на приобретение домокомплектов. Кроме быстроты возведения такой тип жилья отличается еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.