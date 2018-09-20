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Пример Приморью

20 Сентября 2018, 16:36 | Приморье

Японский холдинг Iida Group Holdings, грозивший застроить Приморский край быстровозводимыми домами из комплектов собственного производства, получил серьезного конкурента. На полях Восточного экономического форума группа лесопромышленных компаний Segezha Group (входит в ПАО АФК «Система») подписала соглашение о строительстве на Сахалине деревообрабатывающего завода производительностью не менее 35-40 тыс. кубометров клееных деревянных конструкций в год.

В Приморье подобный проект реализует подконтрольное Iida Group ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» (пгт. Славянка), получившее статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

«Инициативу о строительстве в островном регионе нового лесоперерабатывающего предприятия планируется включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона со сроком реализации в 2019-2022 годах. Помимо строительства завода на юге острова, также предложено организовать специальную экспозиционную площадку, на которой будут представлены различные образцы деревянных домов для участников рынка», - сообщила пресс-служба администрации Сахалинской области.

Досье "Золотого Рога"

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 12 странах.

На Сахалине бизнес-структура намерена построить лесоперерабатывающее предприятие, которое будет выпускать клееные деревянные конструкции для быстровозводимых домов и мини-гостиниц. Такая продукция может быть востребована не только в регионе, но и отправляться на экспорт в соседние страны - Японию, Корею и Китай, считают в компании.

«Считаем, что сотрудничество с Сахалинской областью будет взаимовыгодным. Для развития деревянного домостроения в регионе есть хорошая основа — имеется сырьевая база, существует спрос на такое жилье, например, при комплексной застройке территорий. Большую роль играет также поддержка этого направления органами региональной власти», - отметил по итогам подписания документа Президент Segezha Group Михаил ШАМОЛИН.

Проекты, которые связаны с глубокой лесопереработкой на Сахалине и доставкой сюда готовых домокомплектов из других регионов, областная власть решила субсидировать. Местным жителям будет возмещаться от 30% до 50% затрат на приобретение домокомплектов. Кроме быстроты возведения такой тип жилья отличается еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спв  Япония  строительство  Сахалин 



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