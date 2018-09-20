Приморским аграриям подсыпят гранул

Региональная «дочка» «Фосагро» пытается решить проблему логистики в схеме поставок минудобрений

Схема обеспечения приморских аграририев минеральными удобрениями, каждый год дающая сбои в самый неподходящий момент из-за сложностей с логистикой, будет оптимизирована. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве заключили администрация Приморья и крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).

Сельскохозяйственные производители Дальнего Востока из-за отдаленности от центров производства техники и удобрений, а также слабой маркетинговой деятельности поставщиков сельскохозяйственных машин, оборудования и удобрений больше всего пострадали в постперестроечное время, так как были ликвидированы оптовые склады на базе сельхозхимий и сельхозтехники, обеспечивающие по разнарядкам потребности регионов в необходимых товароматериальных ресурсах. В дальнейшем поставки велись через огромное количество посредников, что в итоге приводило к удорожанию ресурсов и снижению доходности производства сельхозкультур.

Документ, подписанный директором департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андреем БРОНЦЕМ и гендиректором ООО «ФосАгро-Регион» Андреем ВОВКОМ, призван способствовать развитию сельского хозяйства региона за счет надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями.

Г-н Бронц пояснил, что от рационального обеспечения сельского хозяйства Приморского края ресурсами и эффективного их использования во многом зависит рентабельность и объемы производства основных видов продукции, а значит и эффективность деятельности предприятий региона в целом.

В начале 2018 года департамент сельского хозяйства получил предложение от сети «ФосАгро-Регион» открыть региональный офис в Приморье для прямой работы с сельхозтоваропроизводителями без каких-либо посредников. По факту уже сегодня «ФосАгро-Регион» участвует в подготовке посевной кампании 2019 года, что дает возможность небольшим предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам приобретать удобрения небольшими партиями, по мере необходимости, не изымая из оборота на несколько месяцев денежные средства на поставку с запада России контейнерных или вагонных партий удобрений.

«ФосАгро» является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата. Семья ГУРЬЕВЫХ через траст и напрямую контролирует 48,48% акций «ФосАгро». Еще 19,35% акций компании владеет ректор Санкт-петербургского Горного университета Владимир ЛИТВИНЕНКО. Количество центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» за последние пять лет увеличилось на треть - до 24. Единовременная мощность хранения на складах составляет более 550 тыс. тонн (с учетом арендованных помещений).

«Удаленность Приморья от основных центров производства фосфорсодержащих удобрений является одним из основных препятствий для восполнения почвенного плодородия в необходимых объемах и своевременного внесения питательных веществ для получения стабильно высоких урожаев и качества сельхозкультур. Как показывает многолетний опыт сети «ФосАгро-Регион», работающей с потребителями в 67 регионах России и управляющей почти 500 тыс. тонн собственных мощностей хранения минеральных удобрений в разных частях страны, снизить затраты на минеральное питание посевов, сделать его стабильным и своевременным позволяет наличие в регионе достаточных запасов агрохимической продукции и приобретение удобрений аграриями в межсезонье до начала сезонных полевых работ и связанного с ними роста спроса и цен», – отметил гендиректор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

По его словам, с открытием нового регионального офиса «ФосАгро-Регион» готово оказывать необходимую информационную и консультационную поддержку сельхозпроизводителям в регионе в части разработки систем минерального питания для производства высококачественной сельхозпродукции для дальнейшей переработки.

«При наличии соответствующих договоров поставки, готовы наладить надежное обеспечение приморского АПК современными марками сложных удобрений «ФосАгро»: с микроэлементами, с кальцием, для кислых почв. Также мы прорабатываем возможность обеспечения края жидкими комплексными удобрениями, единственным производителем которых в России является группа «ФосАгро», - заключил г-н Вовк.

Отметим, что помощник президента РФ Андрей БЕЛОУСОВ в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 млрд рублей в год. «Фосагро» попала в список наряду с компаниями Evraz, НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Алроса», «Полюс», «Сибур», «Уралкалий» и «Акрон».

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.