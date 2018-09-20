Банкир вышел из офшора

Совладелец банка «Восточный» вовремя подсуетился

Как и предполагала ранее Деловая газета «Золотой Рог», первым резидентом Специального административного района (САР), созданного на острове Русском, стала кипрская Finvision Holdings Limited, полностью принадлежащая банкиру Артему АВЕТИСЯНУ. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В настоящее время компания, зарегистрированная в Лимасоле, владеет почти третью акций банка «Восточный» (Благовещенск) и ведет борьбу с инвестиционными фондам Baring Vostok за контроль над одним из крупнейших банков Дальнего Востока. Г-н Аветисян также является директором направления «новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

«Являясь одним из ключевых акционеров банка «Восточный», компания «Финвижн Холдингс» таким образом поддержала развитие финансовой инфраструктуры ДФО. А привлекательные условия, как налоговые, так и организационные, переводят это в практическую плоскость удобства ведения бизнеса», - приводятся в сообщении банка слова г-на Аветисяна.

«Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию.

Президент РФ Владимир ПУТИН в августе подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

Не все так просто

Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании - 50 млн рублей за полгода. При этом уточняется, что компания, рассчитывающая работать в САP, должна быть зарегистрирована в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

Участники рынка считают, что г-н Аветисян делает сильный имиджевый ход – переход под российскую юрисдикцию будет благосклонно воспринят властями. Поэтому выбор в пользу острова Русский в момент присутствия на нем главы государства был сделан не случайно.

Многое еще непонятно

Глава Минэкономразвития РФ Максим ОРЕШКИН на площадке ВЭФа заявил, что резидентами САР пока готовы стать либо компании, которых вынуждают внешние факторы, либо те, для кого это не обусловлено большими издержками.

«Создан новый режим, еще людям непонятно, как он работает, такой практики перерегистраций компаний нет. Поэтому, в первую очередь идут либо те, кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, вы сейчас упомянули холдинг ДЕРИПАСКИ («РусАл» - Прим. авт.), который сейчас работает в этом направлении, либо те компании, которым это просто сделать. С одной из групп мы работаем по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», - сказал министр.

По его словам, на данном этапе очень важно наработать практику. «Получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», - пояснил г-н Орешкин.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.