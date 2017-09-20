Дебет популярного банка чуть не накрылся овердрафтом

«Новость» из WatsUp вызвала настоящую панику среди владельцев карт Сбербанка

Новость об овердрафте, который якобы самовольно открыл Сбербанк на дебетовых (то есть обыкновенных, а не кредитных) картах своих клиентов, облетела на прошедшей неделе практически все группы в мессенджерах. Возможный «подарок» оказался не очень желанным для большинства клиентов банка. Тут же поползли слухи о том, что банкиры таким образом - фактически обманом - хотят пополнить свои бездонные кубышки. Возмущению предела не было.

Но крупнейший банк страны тоже воспользовался подобным каналом связи с населением, а также привычными СМИ и разослал следующее сообщение, озвученное заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром ТОРБАХОВЫМ.

Деловая газета «Золотой Рог» также получила обращение: «К сожалению, в интернете появилась информация о том, что Сбербанк якобы поменял условия по обслуживанию по своим дебетовым картам, сделал их овердрафтными, для того, чтобы получить проценты за пользование овердрафтом, и сделал это в одностороннем порядке без уведомления клиентов (овердрафт - дополнительный лимит денежных средств, который кредитная организация может открыть своему зарплатному клиенту на карте. - Прим. ред.). У нас нет цели зарабатывать непрозрачным способом. Хочу заверить всех наших клиентов, что и ни неделю тому назад, ни за последний месяц Сбербанк не менял условия по пластиковым картам. Основная масса наших карт остается дебетовыми, и никаких планов делать их овердрафтными нет. А проверить эту информацию очень просто. Скажем, у вас на карте есть 100 рублей, попробуйте в торговой точке совершить операцию на 101 рубль, вам будет отказано со ссылкой на то, что на карте недостаточно средств. То есть вы можете потратить по карте ровно такое количество рублей, сколько у вас есть в последней выписке».

«Существует такое понятие, как технический овердрафт, и я, честно говоря, не хотел бы морочить голову этим термином большинству клиентов, которых это абсолютно не касается. Но тем не менее, раз уж возникла такая ситуация, надо объяснить, что такое технический овердрафт. Он может возникнуть, когда клиент за границей рассчитывался рублевой картой в валюте и после проведения трансакции курс резко изменился, расчеты с платежной системой пошли по другому курсу», - утверждает спикер Сбербанка. В таких случаях у клиента даже при нехватке средств покупка будет осуществлена (если сумма в валюте остается неизменна), но она происходит по новому курсу относительно рубля. При возникновении технического овердрафта Сбербанк выплачивает данную разницу за клиента, а тот уже на Родине возвращает без процентов сумму разницы по курсу.

По словам читателей нашего издания, некоторые из них действительно заметили в мобильной версии банка, что их карты именуются не дебетовыми, а овердрафтными. Но, произошло ли это неделю назад или ранее, они не помнят. Более того, никаких дополнительных процентов с их карт списано не было и денег на картах не прибавилось. Другие пользователи карт Сбербанка, специально проверив статус своих «зарплатных» в интернет-версии в момент появления новости, увидели прежний статус карты - «дебетовая».

Хотелось бы напомнить, каким образом действительно можно получить овердрафт на карте. Как рассказывают банковские эксперты Приморья, овердрафт - это своего рода аванс для «зарплатных» клиентов, и открывается он только по заявлению клиента! Лимит овердрафта рассчитывается исходя из среднемесячной заработной платы, поступающей на счет клиента. В некоторых случаях максимальный лимит составляет 50% от среднемесячной заработной платы, в других - до трех заработных плат, как и в случае с кредитной. Погашение производится автоматически при поступлении денег на счет клиента. Образовавшуюся задолженность ряд банков просит погасить в течение 30 дней. Учтите, что, если вы перебрали с авансовым займом, после зарплаты можете остаться с «0» на счете. И тогда вновь придется обратиться к овердрафту. Закрыть лимит овердрафта, а также отказаться или изменить размер суммы, выплачиваемой через дебетовую карту за кредит, можно также обратившись в свой банк и написав соответствующее заявление.

Как рассказывает заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ, банк устанавливает овердрафт только на зарплатные карты. И в этом подход банка предельно прост. «Клиент регулярно получает крупную сумму в качестве зарплаты. Как только средства поступят на его счет, они спишутся, независимо от решения заемщика. Если гражданин увольняется из компании, услуга предоставления овердрафта отключается. Для подключения овердрафта к зарплатной карте необходимо обратиться в офис Приморского филиала с заявлением на оформление данной услуги и дождаться решения. Расчет кредитного лимита по овердрафту ведется с учетом суммы ежемесячных поступлений. Лимит овердрафта по зарплатной карте составляет до 150% от чистого дохода клиента», - поясняет Алексей Андронов.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.