Инвесторов из Кореи выслушают и поддержат во Владивостоке

Центр поддержки корейских инвесторов появится в Приморье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Соглашение об этом заключили на третьем ВЭФ Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (КОТРА). Подписание меморандума о развитии двустороннего сотрудничества состоялось в присутствии лидеров России и Южной Кореи - Владимира ПУТИНА и Мун Чжэ Ина.

Согласно документу, Центр поддержки корейских инвесторов откроется на базе офиса КОТРА во Владивостоке. Также будет создана «горячая линия», обратившись на которую инвесторы получат информацию об инвестиционных возможностях Дальнего Востока, о налоговых льготах и преференциях, мерах поддержки бизнеса в ДФО. Кроме того, по телефону горячей линии корейские бизнесмены могут дать предложения по улучшению инвестиционного климата в макрорегионе и сообщить о проблемах, возникших при реализации своих проектов.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.