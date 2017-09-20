www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.86 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Инвесторов из Кореи выслушают и поддержат во Владивостоке

20 Сентября 2017, 12:20 | Приморье

Центр поддержки корейских инвесторов появится в Приморье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Соглашение об этом заключили на третьем ВЭФ Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (КОТРА). Подписание меморандума о развитии двустороннего сотрудничества состоялось в присутствии лидеров России и Южной Кореи - Владимира ПУТИНА и Мун Чжэ Ина.

Согласно документу, Центр поддержки корейских инвесторов откроется на базе офиса КОТРА во Владивостоке. Также будет создана «горячая линия», обратившись на которую инвесторы получат информацию об инвестиционных возможностях Дальнего Востока, о налоговых льготах и преференциях, мерах поддержки бизнеса в ДФО. Кроме того, по телефону горячей линии корейские бизнесмены могут дать предложения по улучшению инвестиционного климата в макрорегионе и сообщить о проблемах, возникших при реализации своих проектов.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: котра  апи 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru