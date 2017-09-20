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Старейшая авиакомпания Китая намерена залететь во Владивосток
Китайская авиационная компания Xiamen Airlines («Сямэнь Эйрлайнз») намерена включить в карту своих полетов Международный аэропорт Владивосток. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Хуан ГОХУЭЙ в ходе встречи с вице-губернатором Евгением ПОЛЯНСКИМ.
По словам главы иностранной делегации, Xiamen Airlines - старейшая авиакомпания Китая, на сегодняшний день занимающая первое место в стране по качеству оказываемых авиауслуг. Ее маршрутную сеть составляют 180 внутренних и около 80 международных направлений.
«За последние два года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве еще одной точки, которая может появиться на полетной карте нашей компании», - сообщил Хуан Гохуэй.
Гости уже успели познакомиться с краевым центром. По их словам, Владивосток - очень красивый и чистый город, его жители - дружелюбные.
Сейчас «Сямэнь Эйрлайнз» проводит предварительную оценку приморского и в целом российского рынка. В скором времени руководство компании определит аэропорты, откуда в Приморье будут отправляться самолеты, а также частоту полетов.
По мнению директора департамента туризма края Константина ШЕСТАКОВА, заход в регион компании Xiamen Airlines и открытие новых трансграничных рейсов - это перспективное направление сотрудничества для обеих сторон. Так, инфраструктурные возможности и опыт «Сямэнь Эйрлайнз» в организации перевозок окажут положительное влияние на развитие туристической отрасли региона: повлияют на повышение качества обслуживания гостей и привлекут в край дополнительный поток на въездном направлении.
В свою очередь, авиакомпания получит возможность работать на быстрорастущем и востребованном у азиатских туристов направлении: за последние три года рост турпотока из КНР в Приморье составил 500%, а количество путешественников из Японии и Республики Корея только в этом году увеличилось уже более чем вдвое.
«Такой яркой динамики нам удалось добиться еще до введения на территории свободного порта Владивосток упрощенного визового въезда, который дает право гражданам 18 стран, в том числе жителям Китая, Японии и Сингапура, посетить Приморье по электронной визе. Уверен, что данный режим придаст дополнительный импульс росту интереса иностранных путешественников к нашему региону», - отметил глава ведомства.
Отметим, Changi Airports International (Сингапур) входит в консорциум инвесторов - владельцев Международного аэропорта Владивосток.
Евгений СИДОРОВ.
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