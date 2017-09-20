В Приморье после выборов "машут кулаками"

Хотя вновь избранные думы уже готовятся приступить к работе, легитимность новых органов власти страдает из-за скандалов, сопровождавших как досрочное голосование, так и подсчет голосов по итогам выборов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Неудивительно, что первые дни после 10 сентября избирательные комиссии разных уровней посвятили рассмотрению жалоб от кандидатов, недовольных итогами голосования.

Проигравший выборы на округе №12 «ветеран» гордумы Александр ЮРТАЕВ обратился в горизбирком с требованием провести повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках № 603, 611, 612, где, по его словам, волеизъявление прошло с многочисленными нарушениями. Группа избирателей того же округа обратилась с жалобой об отмене результатов выборов по округу № 12 в целом. Впрочем, городская комиссия эту жалобу отклонила, поскольку она была подана уже после подписания протокола об итогах голосования на данном округе. Аналогичная жалоба на подвоз избирателей, поданная Юртаевым еще до дня голосования, была передана в органы внутренних дел.

В другом районе Владивостока, Фрунзенском, не утихают страсти после ареста приезжего политтехнолога по подозрению в подкупе председателя одной из участковых избирательных комиссий. По сведениям источников «ЗР», на неделе в рамках этого расследования силовики пришли с обыском в ТИК Фрунзенского района, который возглавляет бывший директор департамента внутренней политики Приморского края Георгий ПОЛИЩУК.

Тем временем резонанс от выборов в другом приморском городе, где также применялись партийные списки, докатился до Москвы. Председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ попросил первого замглавы администрации президента Сергея КИРИЕНКО и председателя ЦИК Эллу ПАМФИЛОВУ принять меры «для устранения допущенных нарушений» на выборах в Находке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.