В Приморье открыт первый на Дальнем Востоке коммерческий арбитраж

Арбитражный центр при АНО «Институт современного арбитража» открыл первое региональное отделение - Дальневосточное отделение во Владивостоке. В Дальневосточном отделении могут рассматриваться внутренние и международные арбитражные споры с участием российских и иностранных сторон.

Фактически новый арбитражный институт - это коммерческий арбитражный третейский суд, осуществляющий рассмотрение споров, возникающих между организациями и частными лицами в соответствии с действующим Федеральным Законодательством.

Коммерческий арбитражный суд назван таким образом по той причине, что в случае подачи искового заявления оплачивается не государственная пошлина за рассмотрение искового заявления, а третейский сбор. То есть доход поступает именно в суд, а не в государственный бюджет. Приставка «коммерческий» применяется во многих странах Европы и получила свое применение в России.

Что касается России, то у бизнесменов здесь часто нет доверия к государственным институтам, потому они выбирают коммерческий арбитраж как наиболее приемлемую форму осуществления правосудия. Это не удивительно, ведь государство по целому ряду вопросов накладывает шаблоны, рамки, ограничения продиктованные свыше. Мы уже молчим о «телефонном праве» или коррупции. Ничего этого в коммерческом арбитраже нет. Так, например, государственный суд имеет некие установленные рамки на компенсацию расходов на услуги юристов и адвокатов в не зависимости от их профессионального уровня. Третейский суд это обязательно учитывает, вынося соответствующее решение.

В последнее время коммерческий арбитраж получает все больше и большее развитие. Теперь такая независимость суда от государства не пугает как раньше, а, наоборот, приветствуется предпринимателями. Действительно независимость. Действительно объективность. А про удобство проведения таких процессов и вовсе можно не напоминать.

«Некоторые споры, например, корпоративные можно разрешить частным порядком через арбитражные институты. Для этого действуют специальные общественные организации, получившие разрешение Правительства России. Деятельность подобных третейских судов регулируется законодательством», - уточнил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.

Услугами дальневосточного представительства Института современного арбитража могут воспользоваться дальневосточные компании, инвесторы из стран Азии и другие стороны, для которых Дальневосточный регион является удобным местом арбитража и проведения устных слушаний.

Как прокомментировали в Арбитражном центре при Институте современного арбитража, дальневосточное отделение обладает всеми необходимыми возможностями для качественного администрирования арбитража, в том числе современными помещениями, оборудованными средствами аудио- и видеоконференцсвязи. Любые документы, относящиеся к арбитражу, могут быть поданы теперь не только в главный офис Арбитражного центра в Москве, но и непосредственно во Владивостоке.

В ближайшее время Арбитражный центр собирается также утвердить базу специалистов Дальневосточного отделения, в которую войдут арбитры из Дальневосточного региона, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованные в участии и рассмотрении споров в рамках Дальневосточного отделения.

А на полях ВЭФ-2017 в присутствии статс-секретаря - заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павла Волкова и Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации Михаила ГАЛЬПЕРИНА было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Институт современного арбитража» и Японской арбитражной ассоциацией.

В рамках указанного соглашения стороны договорились содействовать арбитражу как средству урегулирования международных споров в России и Японии, а также прилагать все усилия для развития международного арбитража на практике и в теории. Предполагается, что Институт и Ассоциация будут сотрудничать в развитии нормативно-правовой базы международного арбитража, организации конференций, семинаров и практических тренингов по международному арбитражу.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.