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Альфа-Банк предложит решения для роста
20 сентября в конференц-зале отеля «Азимут» во Владивостоке состоится конференция Альфа-Банка «Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста», информационным партнером которой является Издательская компания «Золотой Рог». В центре внимания - ситуация в экономике и факторы, влияющие на бизнес компаний - участников ВЭД.
Участие в мероприятии примут представители Дальневосточного таможенного управления, которые расскажут о преимуществах удаленной технологии оплаты таможенных платежей и некоторых особенностях валютного контроля. Генеральный директор новосибирского юридического бюро «Коптева, Стриж и партнеры» Надежда СТРИЖ выступит с обзором судебной практики в области налоговой оптимизации предприятий внешнеэкономической сферы деятельности.
Во втором, практическом блоке конференции будет рассказано, как с помощью современных технологий упростить экспортно-импортные операции. Руководитель дирекции расчетного бизнеса Альфа-Банка Петр ЗУБРИЦКИЙ выступит с темой об электронном валютном контроле, директор отдела развития и продаж Альфа-Банка Дмитрий КОМИССАРОВ - о конвертации онлайн, начальник управления международного комплаенса Альфа-Банка Дмитрий УСТИНСКИЙ - о факторах санкционных рисков.
К участию приглашаются директора и финансисты предприятий - импортеров и экспортеров. Зарегистрироваться можно на сайте Альфа-Банка.
Конференция пройдет с 10 до 13 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, первый этаж, конференц-зал «Санкт-Петербург».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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