Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альфа-Банк предложит решения для роста
20 сентября в конференц-зале отеля «Азимут» во Владивостоке состоится конференция Альфа-Банка «Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста», информационным партнером которой является Издательская компания «Золотой Рог». В центре внимания - ситуация в экономике и факторы, влияющие на бизнес компаний - участников ВЭД.
Участие в мероприятии примут представители Дальневосточного таможенного управления, которые расскажут о преимуществах удаленной технологии оплаты таможенных платежей и некоторых особенностях валютного контроля. Генеральный директор новосибирского юридического бюро «Коптева, Стриж и партнеры» Надежда СТРИЖ выступит с обзором судебной практики в области налоговой оптимизации предприятий внешнеэкономической сферы деятельности.
Во втором, практическом блоке конференции будет рассказано, как с помощью современных технологий упростить экспортно-импортные операции. Руководитель дирекции расчетного бизнеса Альфа-Банка Петр ЗУБРИЦКИЙ выступит с темой об электронном валютном контроле, директор отдела развития и продаж Альфа-Банка Дмитрий КОМИССАРОВ - о конвертации онлайн, начальник управления международного комплаенса Альфа-Банка Дмитрий УСТИНСКИЙ - о факторах санкционных рисков.
К участию приглашаются директора и финансисты предприятий - импортеров и экспортеров. Зарегистрироваться можно на сайте Альфа-Банка.
Конференция пройдет с 10 до 13 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, первый этаж, конференц-зал «Санкт-Петербург».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- Предпринимателям Приморья расскажут о финансовых инструментах для роста бизнеса
- Правильные накопления с Россельхозбанком
- Индивидуальные предприниматели поверили в депозиты
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Без вины онлайн-вкладчики
- Перегрева рынка ипотеки не будет
- Детская ипотека
- Четверть приморских банков понесла убытки
Новости раздела
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Более 11 тыс. человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда