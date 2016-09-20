www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.75 р. 100 JPY: 63.65 р.
EUR: 72.53 р. 10 CNY: 97.06 р.
Индексы ( )

1991,78 | +0,24%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Туризм: приморский маршрут
Распечатать

По "Улице Дальнего Востока" с любопытством и восторгом

20 Сентября 2016, 20:33 | Приморье
На Университетской набережной острова Русского была развернута выставка "Улица Дальнего Востока", приуроченная к Восточному экономическому форуму. Основная цель экспозиции - познакомить посетителей с особенностями субъектов всего региона, рассказать о богатых народных традициях и культуре малых народов.

Участники выставки акцентировали внимание посетителей на характерных чертах своих регионов. Так, Республика Саха (Якутия) демонстрировала коллекции традиционных предметов быта и костюмов в огромном чуме. Павильон Чукотского автономного округа украшали огромные фигуры моржа и кита. Амурская область в рамках выставки «От острога до космодрома» удивляла посетителей сочетанием космических технологий с традиционными костюмами нанайцев. Каждый дальневосточный регион вложил свою душу в экспозицию, показал самобытную культуру, обычаи и искусство, характерные для территории, пишет журнал "Дальневосточный капитал".


 

 

 

 

 

 

Гости форума могли познакомиться с представителями малых коренных народов Дальнего Востока и окунуться в их быт. Специально для посетителей выставки были организованы мастерские по изготовлению национальных костюмов, мастер-класс по промывке золотоносных песков ручным способом. Всех желающих могли также научить разводить костер и лепить на гончарном круге.

На площадке выставки действовали «Кухни Дальнего Востока». На набережной развернулись шатры, где проходили мастер-классы и шоу-дегустации, представляющие традиционные и самые вкусные блюда Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Саха-Якутии и других регионов. Основой большинства блюд были традиционные для дальневосточной кухни морепродукты.

По словам главы Минвостокразвития Александра ГАЛУШКИ, при организации мероприятий ставилась конкретная задача - продемонстрировать гостям ВЭФ колорит Дальнего Востока: «Второй раз мы проводим экономический форум - большое важное мероприятие, идея которого связана с нашей любовью к Дальнему Востоку. Культура Дальнего Востока красива, богата, многообразна и неповторима. Мы хотим, чтобы, побывав на «Улице Дальнего Востока», гости увезли частичку этой любви с собой», - пояснил Галушка.

Наталья Комиссарова. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

 
Автор:
Теги: вэф  туризм 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru