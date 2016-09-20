Сохранить заповедное Приморье помогут туристы

Экологический туризм, уже много лет активно развивающийся во всех странах мира, успешно начал завоевывать позиции и в России, и в Приморье. О том, как развивается новое направление и почему путешествия по родному краю помогают сохранить его уникальную природу, "Дальневосточному капиталу" рассказала директор туристического агентства "ФориТур Приморье" Людмила КОРНЮШИНА.

- Людмила Николаевна, вы одними из первых стали развивать экотуризм в крае. Каковы особенности в организации таких туров?

- В Приморье уникальная природа, для сохранения которой в крае созданы 6 заповедников и 4 национальных парка, и это большое подспорье в организации экотуров. А вот остальные особенности - это в основном преодоление многих трудностей, начиная от природных явлений и заканчивая менталитетом населения поселков, где проходят маршруты. Дороги - одна из главных проблем для развития не только экологического, но и любого туризма в Приморье. Но и тут наметился сдвиг в положительную сторону. В 2015 году мы смогли организовать авиатуры на север Приморья благодаря действующей государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» и программе «Развитие транспортного комплекса».

- Одно из уникальных растений, которым славится Приморье, - женьшень, можно ли сделать его туристическим объектом?

- К сожалению, вот так с ходу на наших маршрутах встретить дикий женьшень в природе практически невозможно. Однако интерес к этому чудо-растению не уменьшается, и поэтому у нас есть несколько экскурсионных маршрутов на небольшие фермы к людям, которые занимаются культивированием и выращиванием женьшеня.

- Может ли развитие экологического туризма помочь в сохранении уникальной природы края?

- Да, конечно. «ФориТур Приморье» на протяжении всех лет своей деятельности принимает участие в различных экологических акциях WWF (посадка кедра в лесах Хасанского района) и организует собственные, например каждую осень собираем и вывозим мусор на Кравцовских водопадах. Весной этого года приняли участие в акции «Чистый Пидан». Природа без нас, людей, конечно же, продолжит свое развитие дальше, а вот сможем ли мы выжить без чистого мира Природы?

Надежда ОКОВИТАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.