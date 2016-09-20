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Туризм: приморский маршрут
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"Зеленая Ливадия" учила и фестивалила

20 Сентября 2016, 20:29 | Приморье
В заливе Восток прошла четвертая экологическая экспедиция "Зеленая Ливадия"

Экспедиция длилась неделю и сопровождалась чередой мероприятий, главными участниками которых стали дети и ученые институтов ДВО РАН - Биолого-почвенного и Биологии моря. В работе экспедиции приняли участие более 40 школьников из разных поселков и городов Приморского и Хабаровского краев.

Проведение таких мероприятий вписывается в государственную программу «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.». Воспитание молодежи в духе бережного отношения к природным ресурсам - залог сохранения биоразнообразия Приморья, которое позволяет путешественникам выбирать маршруты на самый взыскательный вкус.

Инициатором данного мероприятия является общественная молодежная организация «КЛИО». В начале этого года она выиграла грант на реализацию экологического проекта «Зеленая Ливадия». Он стал продолжением проекта «КЛИО» по изучению биоразнообразия микрорайона Ливадия и его окрестностей, а также залива Востока. Этот проект имеет свою историю, которая началась в августе 2013 года. Экспедиция традиционно проводится на музейно-образовательной площадке МВЦ г. Находки в районе бухты Средней микрорайона Ливадия.

Ученые показали ребятам, как определять состав почвы, сохранять гумусовый слой. Дети узнали, какие краснокнижные растения есть на территории Ливадии, почему с побережья залива Востока исчезают некоторые виды птиц, как отличить полоза амурского от японского ужа, куда исчезли киты и можно ли сохранить их популяцию на территории Южного Приморья.

В рамках экспедиции прошел фестиваль, цель которого - рассказать и туристам, и жителям Ливадии о богатой природе залива Востока, чтобы привлечь и отдыхающих к проблеме загрязнения окружающей среды.

- Перед нами стояла задача привлечь внимание не только местного населения, но, прежде всего, туристов к проблеме загрязнения окружающей среды, и мы эту задачу выполнили, - подвела итог работе экспедиции руководитель проекта Ольга ГОРЕЛОВА. - Надеемся, что, узнав больше о растительном и животном мире нашего края, поняв его уникальность, гости Южного Приморья станут бережнее относиться к флоре и фауне региона, к тому, что их окружает.

Надежда ОКОВИТАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

 
Автор: Надежда Оковитая
Теги: туризм  экология 






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