Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Зеленая Ливадия" учила и фестивалила
Экспедиция длилась неделю и сопровождалась чередой мероприятий, главными участниками которых стали дети и ученые институтов ДВО РАН - Биолого-почвенного и Биологии моря. В работе экспедиции приняли участие более 40 школьников из разных поселков и городов Приморского и Хабаровского краев.
Проведение таких мероприятий вписывается в государственную программу «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.». Воспитание молодежи в духе бережного отношения к природным ресурсам - залог сохранения биоразнообразия Приморья, которое позволяет путешественникам выбирать маршруты на самый взыскательный вкус.
Инициатором данного мероприятия является общественная молодежная организация «КЛИО». В начале этого года она выиграла грант на реализацию экологического проекта «Зеленая Ливадия». Он стал продолжением проекта «КЛИО» по изучению биоразнообразия микрорайона Ливадия и его окрестностей, а также залива Востока. Этот проект имеет свою историю, которая началась в августе 2013 года. Экспедиция традиционно проводится на музейно-образовательной площадке МВЦ г. Находки в районе бухты Средней микрорайона Ливадия.
Ученые показали ребятам, как определять состав почвы, сохранять гумусовый слой. Дети узнали, какие краснокнижные растения есть на территории Ливадии, почему с побережья залива Востока исчезают некоторые виды птиц, как отличить полоза амурского от японского ужа, куда исчезли киты и можно ли сохранить их популяцию на территории Южного Приморья.
В рамках экспедиции прошел фестиваль, цель которого - рассказать и туристам, и жителям Ливадии о богатой природе залива Востока, чтобы привлечь и отдыхающих к проблеме загрязнения окружающей среды.
- Перед нами стояла задача привлечь внимание не только местного населения, но, прежде всего, туристов к проблеме загрязнения окружающей среды, и мы эту задачу выполнили, - подвела итог работе экспедиции руководитель проекта Ольга ГОРЕЛОВА. - Надеемся, что, узнав больше о растительном и животном мире нашего края, поняв его уникальность, гости Южного Приморья станут бережнее относиться к флоре и фауне региона, к тому, что их окружает.
Надежда ОКОВИТАЯ.
Новости тематики
- По "Улице Дальнего Востока" с любопытством и восторгом
- Сохранить заповедное Приморье помогут туристы
- "Зеленая Ливадия" учила и фестивалила
- Примерить шкуру Тигра
- Национальный парк "Зов тигра" научит любить природу
- Кадровые возможности индустрии гостеприимства
- Звездный отель у моря
- Минеральные источники подтянут туристов
- "Лето на Русском": фестиваль с приморским колоритом
- Не только самолетом можно долететь
Новости раздела
- В Шкотовском районе сбор урожая отметили фестивалем-ярмаркой
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- В Приморье заработали "тайфунные" страховки
- Во Владивостоке "Ростелеком" представит ИТ-решения для информатизации медицины
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- Сбербанк потратился на восстановление самолетов "Трансаэро"
- На предприятии "Эра" наступает новая эра
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- По "Улице Дальнего Востока" с любопытством и восторгом
- Сохранить заповедное Приморье помогут туристы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- Итог выборов уже известен
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- В России хотят упразднить ФСБ
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- В России изменится возраст получения водительских прав
- Банк России лишил лицензий три банка из первой сотни
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой