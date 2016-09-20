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Примерить шкуру Тигра
При этом за каждым подобным событием стоят не только праздничная церемония, масштабные мероприятия, но и глубокий смысл, позволяющий его участникам почувствовать себя причастным к тому, что происходит в Приморье, чем живет страна на своих восточных окраинах.
Несомненно, таким звучным брендом и событием, притягивающим на центральные улицы приморской столицы тысячи неравнодушных российских граждан и многочисленных гостей Приморья, стал День тигра, который в этом году будет отмечаться 24 и 25 сентября уже в 17-й раз.
Праздник, основанный в 2000 году, посвящен символу Приморья - краснокнижному амурскому тигру. Это была инициатива фонда «Феникс», WWF России и администрации Владивостока, которые помогли воплотить в жизнь идею писателя и фотографа Владимира ТРОЙНИНА. Праздник получил статус краевого, идею его проведения поддержали еще в нескольких регионах России и даже в нескольких странах.
Центральным событием, которое намечено на 25 сентября, станет традиционное шествие карнавальной колонны в тигриных цветах, масках и нарядах. Надо отметить, что именно это действо особенно любят дети, которые обожают перевоплощаться в тигрят, а одновременно, в совсем неназидательной форме, получают уроки бережного отношения к родной природе, обитателям ее тайги. Таким мощным, удивительно красивым, но так нуждающимся в бережном отношении диким кошкам.
Накануне, 24 сентября, запланированы конкурс танцевальных команд, подведение итогов конкурса чтецов «Береги природу» и конкурса рисунков «Хозяин Уссурийской тайги», которые стартуют заранее. Также в этот день состоится награждение победителей и будут работать развлекательные площадки с фотозоной и аква-гримом.
В этом году на Дне тигра ждут выступление группы «Звери», которая посетит Владивосток в новом составе, но обещает участникам праздника подарить как старые хиты, так и песни с последнего альбома «Страха нет». Помимо этой команды, гостей мероприятия ждут выступления групп «Листья травы» и Ken Hensley & «Our Propaganda».
Лариса Ларина. Фото автора
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