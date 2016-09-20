Национальный парк "Зов тигра" научит любить природу

Национальные парки в Приморском крае все больше берут на себя роль организаторов нетравматичного для природы экологического туризма. Помимо непосредственно природоохранной функции, они становятся полигонами для разработки и внедрения новых научных методов охраны природы, экологического просвещения населения.

Именно в таком качестве они могут рассчитывать на поддержку в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.». Добраться до природных изюминок дальневосточной тайги мечтают многие. Долгое время эти мечты могли воплотить лишь особенно заядлые туристы, готовые дикарями пробираться сквозь таежные заросли, способные нести на себе тяжелые рюкзаки. И добирались, ставя биваки и устраивая костровища там, где удобно, не особенно думая о последствиях для хрупкой дальневосточной природы.

















Упорядочить посещение самых ярких таежных достопримечательностей призван созданный в крае национальный парк «Зов тигра». В его задачи входит сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, историко-культурных объектов, экологическое просвещение населения, разработка и внедрение научных методов охраны природы, осуществление экологического мониторинга, создание условий для регулируемого туризма и отдыха.

Он находится в юго-восточной части Приморского края на территориях трех районов - Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. Протяженность с севера на юг - 42 км, с запада на восток - 39 км. Территория национального парка включает верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки и, частично, Киевки, а также участок хребта Сихотэ-Алинь. Здесь находится исток реки Уссури.

Южная граница национального парка проходит недалеко от автодороги краевого значения Находка - Лазо - Ольга. Расстояние от нее до границы - 15-20 км. От этой дороги к территории парка ведут лесные дороги: к горам Сестра и Каменный Брат - по долине руч. Падь Медоносная, к водопадам р. Милоградовки - по долине руч. Падь Солнечная (старое название, наиболее известное местным жителям, - руч. Таухинский). К северной части национального парка подходит автодорога Чугуевка - Верхняя Бреевка - Архиповка - Ясное. От нее по лесовозной дороге через кордон Уссури осуществляется подъезд к подножиям гор Облачная и Снежная.

По территории национального парка проходят туристские тропы. Они идут в основном по водоразделам и по долинам ручьев. Особенность троп - они подходят к основным эстетически значимым туристическим объектам - на горы Облачная, Сестра, к водопадам - и пролегают преимущественно по живописным местам. Сотрудниками национального парка тропы постоянно расчищаются, расширяются и улучшаются.

Администрация природного парка «Зов тигра» находится в п. Лазо.

Лариса Ларина. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.