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Приморский конгрессно-выставочный центр TerminalExpo открылся во Владивостоке в старом аэропорту
20 сентября состоялась презентация Приморского конгрессно-выставочного центра «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО» в здании старого аэропорта в г. Артем. Это совместный проект групп компаний «Сумотори» и ООО «Дальэкспоцентр», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Много было вопросов по дальнейшей эксплуатации этого здания. Надеюсь, что проект, который сегодня презентуют, будет действительно перспективным, так как в Приморье не хватает выставочных площадей такого уровня», - в комментарии «Золотому Рогу» отметил Андрей Новиков, глава Артема, а ныне - депутат Государственной думы РФ.
Здание старого аэропорта было выбрано специально, рядом есть необходимая инфраструктура - гостиницы, парковка на 1000 автомобилей. Расстояние до нового аэропорта - 6 км, до Владивостока - 30 км. Работает связь, есть точки доступа Wi-Fi, возможно проведение выставок и под открытым небом.
Системы трансляции и звукоусиления, световое оборудование, проекционные экраны и проекторы, плазменные и LED-панели, комплекс для синхронного перевода на 300 человек – все это современное оборудование нового выставочного центра позволяет организовывать мероприятия любого рода - от конференции до концерта.
«Для развития туризма нашему краю необходима соответствующая база. Я предполагаю, что таковой станет выставочный центр «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО». В этом здании есть отличные выставочные кондиционируемые помещения. Рядом три гостиницы в пятиминутной доступности, где можно разместить до 300 человек. Мы полагаем, что сможем осуществить наши надежды и посылы. Возможности развития у нас - до 40 тыс. кв. м. Мы планируем увеличить экспозиционные площади до 5 тыс кв. м уже весной и постараемся сделать «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО» интересной площадкой, в том числе и для международных событий», - рассказал Виталий Веркеенко, генеральный директор Технохолдинга SUMOTORI.
Презентацию Приморского конгрессно-выставочного центра «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО» посетили Сергей Нехаев, вице-губернатор Приморского края, а также вьетнамская делегация во главе с консулом Чан Зуй Тхи и другие.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
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