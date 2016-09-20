www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.92 р. 100 JPY: 63.77 р.
EUR: 72.45 р. 10 CNY: 97.32 р.
Индексы ( )

1986,97 | +0,25%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Приморский конгрессно-выставочный центр TerminalExpo открылся во Владивостоке в старом аэропорту

20 Сентября 2016, 17:45 | Приморье

20 сентября состоялась презентация Приморского конгрессно-выставочного центра «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО» в здании старого аэропорта в г. Артем.  Это совместный проект групп компаний «Сумотори» и ООО «Дальэкспоцентр», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

 


 

«Много было вопросов по дальнейшей эксплуатации этого здания. Надеюсь, что проект, который сегодня презентуют, будет действительно перспективным, так как в Приморье не хватает выставочных площадей такого уровня», - в комментарии «Золотому Рогу» отметил Андрей Новиков, глава Артема, а ныне - депутат Государственной думы РФ.

Здание старого аэропорта было выбрано специально, рядом есть необходимая инфраструктура - гостиницы, парковка на 1000 автомобилей. Расстояние до нового аэропорта - 6 км, до Владивостока - 30 км. Работает связь, есть точки доступа Wi-Fi, возможно проведение выставок и под открытым небом.

Системы трансляции и звукоусиления, световое оборудование, проекционные экраны и проекторы, плазменные и LED-панели, комплекс для синхронного перевода на 300 человек – все это современное оборудование нового выставочного центра позволяет организовывать мероприятия любого рода - от конференции до концерта.

«Для развития туризма нашему краю необходима соответствующая база. Я предполагаю, что таковой станет выставочный центр «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО». В этом здании есть отличные выставочные кондиционируемые помещения. Рядом три гостиницы в пятиминутной доступности, где можно разместить до 300 человек. Мы полагаем, что сможем осуществить наши надежды и посылы. Возможности развития у нас - до 40 тыс. кв. м. Мы планируем увеличить экспозиционные площади до 5 тыс кв. м уже весной и постараемся сделать «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО» интересной площадкой, в том числе и для международных событий», - рассказал Виталий Веркеенко, генеральный директор Технохолдинга SUMOTORI.

 


 

Презентацию Приморского конгрессно-выставочного центра «ТЕРМИНАЛ ЭКСПО» посетили Сергей Нехаев, вице-губернатор Приморского края, а также вьетнамская делегация во главе с консулом Чан Зуй Тхи и другие.

Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: terminalexpo 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru