Аэропорт Владивосток пока не рассчитывает на помощь Сингапура

Стоит ли ждать аэропорту Владивостока новых пассажиров?

Предстоящий переход аэропорта Владивосток под контроль консорциума РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi может серьезно перекроить рынок перевозок в страны АТР. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», полеты во Владивосток может начать входящая группу Singapore Airlines авиакомпания Scoot, которая специализируется на средне- и дальнемагистральных лоукост-перевозках. Участники рынка скептически оценивают перспективы появления нового авиаперевозчика, отмечая невысокую емкость рынка.

Напомним, что в настоящее время транзитные полеты из Владивостока в страны АТР осуществляются в основном через южнокорейский аэропорт Инчон (Incheon), расположенный рядом с Сеулом. Рейсы на этом направлении выполняют российские авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и «Сибирь» (бренд S7), а также южнокорейская Korean Air. Ранее регулярные рейсы в Сеул выполняла и южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines, но с 1 февраля этот авиаперевозчик прекратил полеты во Владивосток на фоне проблем с загрузкой рейсов.

Досье "Золотого Рога": Asiana Airlines начала выполнять регулярные полеты по маршруту Сеул - Владивосток с ноября 2012 года, после того как во владивостокском аэропорту был введен режим «открытого неба» (снятие ограничений полетов по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов). До этого назначенным перевозчиком на маршруте была южнокорейская Korean Air.

Источник Деловой газеты «Золотой Рог» утверждает, что после перехода аэропорта Владивосток под контроль консорциума РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi пальму первенства у корейцев попытаются перехватить сингапурцы. При этом собственно Singapore Airlines во Владивосток не стремится, а варианты открытия полетов готова рассматривать входящая в одноименную группу авиакомпания Scoot, которая специализируется на средне- и дальнемагистральных лоукост-перевозках. Раньше Singapore Airlines сотрудничала в России с «Трансаэро», сейчас активно развивает код-шеринговое сотрудничество с S7 Airlines.

В пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) «Золотому Рогу» заявили, что не располагают сведениями о планах сингапурских авиаперевозчиков. Источник на рынке считает, что на фоне относительно небольших объемов полетов из Владивостока в страны АТР новому игроку вряд ли удастся занять свое «место под солнцем». «Конечно, можно обойтись только запуском полетов из Владивостока в Сингапур, но это направление на сегодняшний момент недостаточно востребовано и в ближайшей перспективе вряд ли будет экономически выгодно. Многое будет зависеть от позиции Сингапура, правительство которого вполне может предпринять определенные шаги по поддержке этого направления, так как в ближайшее время к управлению аэропортом Владивосток подключится Changi», - сказал представитель одной из авиакомпаний.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», сделка по продаже управляющих компаний аэропорта Владивосток может быть закрыта уже в этом году. «Все ключевые условия согласованы с нашими партнерами. Документы полностью финализированы к сделке, закрытие сделки планируется в самое ближайшее время», - сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Речь идет о 52,16% и 1 обыкновенной акции ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», которые АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) планирует продать консорциуму РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi, победившему в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года. Ранее генеральный директор МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей. Затем он же сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за доли.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является АО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,37%, АО «Кварц-Инвест» (Москва) - 16,84% акций. Еще 8,2% владеет Ольга ТРУШКИНА.

Полетели

Тем временем аэропорт Владивостока продолжает восстанавливать утраченный пассажиропоток. ОАО «МАВ» в январе-августе 2016 года увеличило соответствующий показатель на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,215 млн человек. В том числе на внутренних воздушных линиях обслужено 845 тыс. пассажиров (соответствует уровню прошлого года), на международных - 370 тыс. (рост на 23%).

В августе пассажиропоток вырос на 9% по сравнению с августом 2015 года - до 217 тыс. человек. В том числе на международных авиалиниях перевезено 68 тыс. человек (рост на 29%). Лидерами по увеличению пассажиропотока стали направления Владивосток - Пекин (рост на 72%), Владивосток - Пусан (рост на 25%), Владивосток-Сеул (рост на 17%). На внутренних авиалиниях пассажиропоток в прошлом месяце возрос на 1% - до 149 тыс. человек.

Рекордные показатели августа в первую очередь обусловлены проведением во Владивостоке ВЭФа. Так, 31 августа суточный пассажиропоток аэропорта составил 8,3 тыс. человек, что на 44% превышает показатель аналогичной даты 2015 года, когда воздушная гавань обслужила 5,8 тыс. пассажиров. Прежний суточный рекорд пассажиропотока был зафиксирован в аэропорту Владивосток 12 августа 2016 года, когда через аэропорт прошли 7,9 тыс. путешественников.

А пока аэропорт Владивосток временно покинула китайская авиакомпания China Eastern, с июля выполнявшая чартерные авиарейсы в город Цзинань дважды в неделю. «Перевозчик выполнял сезонные рейсы. Программа полетов была рассчитана именно на запланированный период, рейсы были выполнены и сезон завершен. В следующем году авиаперевозчик возможно также продолжит выполнять сезонные рейсы»,- пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОАО «МАВ».

Сейчас полеты из Владивостока в Тяньцзинь выполняет китайская Tianjin Airlines («Тяньцзиньские авиалинии»), в Харбин - China Southern Airlines. Авиакомпания Tianjin Airlines выполняет полеты вне зависимости от программ перевозок других авиакомпаний. Программа перевозчика рассчитана на въездной турпоток.

«В целом, общий рост пассажиропотока АО «МАВ» на международном направлении демонстрирует большую динамику, и это увеличение происходит, в том числе, за счет перевозок на китайских маршрутах», - отмечают в пресс-служба ОАО «МАВ».

Цены убивают рынок

Расшевелить рынок внутренних авиаперевозок может приход новых авиакомпаний. Вернее, их возвращение. Так, в августе сеть маршрутов аэропорта пополнилась возобновленным рейсом в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». В середине января 2016 года эта авиакомпания прекратила полеты по маршруту Владивосток - Москва уже спустя полтора месяца. Но в этом зимнем расписании «Вим-Авиа» снова выходит на популярный маршрут.

Кроме того, аэропорт Внуково, который активно ищет свою долю на рынке, уже обсуждает с авиакомпаниями «Россия» (входит в группу «Аэрофлот) и «ЮТэйр» возможность увеличения рейсов на Дальний Восток, заявил замгендиректора АО «Международный аэропорт Внуково» по коммерции Антон КУЗНЕЦОВ на панельной дискуссии «Туристический Дальний Восток» в рамках ВЭФ.

«Сейчас с нашими партнерами, в том числе авиакомпаниями «Россия» и «ЮТэйр», установлены прямые регулярные линии по шести направлениям на Дальний Восток: это Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан, Южно-Сахалинск», - отметил топ-менеджер «Внуково», уточнив, что на этих направлениях существуют «проблемы в ценовой политике».

«Да, действительно, есть субсидия, это очень важно, но снижения цены на авиабилеты мы сможем добиться за счет увеличения частот и емкостей на этих направлениях, что мы с нашими партнерами сейчас активно и делаем», - сказал Антон КУЗНЕЦОВ.

Напомним, что власти дальневосточных регионов, в том числе губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, неоднократно жаловались правительству РФ, что после ухода с рынка «Трансаэро» «Аэрофлот» и другие авиакомпании не смогли в полной мере заместить выпавшие провозные емкости между центральной частью страны и Дальним Востоком и цены на авиабилеты заметно выросли.

Источник в совете директоров «Аэрофлота» ранее заявлял, что для компании дальневосточные направления являются социальной нагрузкой: несмотря на практически 90-95% загрузки рейсов в экономклассе в течение года, рейсы убыточны из-за «плоских тарифов» на билеты в них. Так, маршруты в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский приносят убыток примерно 3 млн рублей с парного рейса. Увеличить рентабельность направлений компании удается за счет коммерческих тарифов бизнес-класса и «комфорта», которые значительно превышают тарифы «эконома».

Глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА уже обратился к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов в европейскую часть РФ. Об этом речь зашла в ходе встречи главы государства с членами правительства, посвященной развитию Дальнего Востока.

«Просили бы вас поддержать увеличение субсидирования перелетов в европейскую часть России и обратно», - сказал министр в ходе встречи главы государства с членами правительства, посвященной развитию Дальнего Востока.

По его словам, в настоящий момент субсидируются 52 направления. Однако финансирование не было увеличено.

Досье "Золотого Рога": В апреле прошлого года «Аэрофлот» ввел «плоские тарифы» - тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета и не имеет возрастных ограничений. Они действуют в течение года на всех собственных рейсах «Аэрофлота» без сезонных колебаний. Стоимость по маршруту в один конец составляет 12 тыс. рублей, в оба конца - 20 тыс. рублей.

«Во многом именно благодаря «плоским тарифам» мы смогли увеличить пассажиропоток во все ключевые пункты Дальневосточного федерального округа. Хочу особо подчеркнуть, что введение «плоских тарифов» - это абсолютно некоммерческая акция, поскольку авиабилеты по этим тарифам ниже себестоимости. Устанавливая эти тарифы, компания руководствовалась исключительно принципами социальной ответственности и задачами по долговременному завоеванию региональных рынков. Мы понимаем, что сейчас «Аэрофлот» летает ниже себестоимости, но это никак не отражается на пассажирах. Они чувствуют, что такое качество и сервис», - говорила ранее директор Дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина ЛАПИЦКАЯ.

В прошлом году «плоскими тарифами» воспользовались 1,4 млн пассажиров, в этом году ожидается, что их число достигнет 1,6 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ОАО "Международный аэропорт Владивосток"