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"У панельного домостроения много плюсов"
Гендиректор АО «Фирма «Аврора» Игорь Сипягов утверждает, что его компания без заказов не останется
В рамках краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» особая роль отводится технологиям, обеспечивающим оптимальную себестоимость строительства. К ним относится и испытанное временем крупнопанельное домостроение. Его флагманом является крупнейшее предприятие стройиндустрии Дальнего Востока АО «Фирма «Аврора», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
На вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил генеральный директор предприятия Игорь СИПЯГОВ.
- Игорь Иванович, сегодня особенно актуально выполнение программы строительства, связанной с программой «Доступное жилье для российской семьи». Насколько успешно продолжается комплектация деталями КПД строительства микрорайона «Д» Снеговой Пади?
- К сожалению, застройщик по-прежнему не принимает их на стройплощадку. К 20 сентября выполнение нами заказа по четвертому дому микрорайона составит 90%, а к концу месяца – закроем его полностью. Но на стройку вывезена только третья часть. Остальное стоит на складе готовой продукции – это несколько тысяч кубов.
Нам обещали, что с 1 октября работы на стройплощадке возобновятся, и продукция продолжит вывозиться. Сделаем сверку, что было сделано, отгружено и что осталось на складе. И вывоз можно будет продолжить.
Всего по этому микрорайону запроектировано порядка 14 наших блок-секций.
- Как приостановка строительства жилья в Снеговой Пади «Д» сказывается на занятости вашего предприятия?
- В принципе, у нас заказов много. Работаем на полную мощность. К концу этого месяца заканчиваем комплектацию дома для малосемейных по заказу детского центра «Океан». Заказчику осталось доплатить нам 6 млн рублей, и мы выдадим ему последние детали.
После завершения этого дома, через месяц-другой нам для строительства здесь же пообещали заказать еще одну малосемейку. Это связано с большими планами расширения популярного детского центра, который со временем планирует построить для своих сотрудников на Емаре 14 многоквартирных домов. В связи с этими планами между «Авророй» и «Океаном» выстраивается долговременное конструктивное сотрудничество.
Мы продолжаем работать с компанией «Каньон» по жилому дому на ул. Лесной, 1. Достраивается дом на ул. Луговой, 70. Его три блок-секции уже готовы и сдаются. Скомплектована еще одна, на которой ведутся отделка и электромонтаж. Делается вставка между домами. Здесь будут строиться еще две блок-секции.
Сегодня мы продолжаем работать, не останавливаясь.
- И ничто этой стабильности не угрожает?
- Проблемы остаются. По-прежнему дорожают материалы. Недавно повысилась цена на песок на 50 рублей за тонну. С июня дороже стала арматура. Цемент пока держат, но к концу года, когда потребление их продукции снизится, думаю, пусть ненамного, но цементники тоже поднимут цену. Постоянно растут цены на энергоносители и тарифы на электроэнергию. Наши затраты закономерно растут, потому что мы много используем энергии, пара, сжатый воздух. Все это становится нам в копеечку. Но все равно мы будем делать наши комплекты дешевле, чем делают монолитные дома. Ведь на их строительстве используются те же, что и у нас, дорожающие цемент, арматура, песок.
- А думаете ли поднимать цены на свою продукцию?
- Возможно, это придется сделать. Пересчитаем расходы, посмотрим, какой новый тариф применят энергетики. Но если в ближайшее время не будет какого-то большого скачка, то объекты, которые мы сейчас ведем, скомплектуем не поднимая цен. Недавно совещались по этому поводу – для нас этот вопрос резко не стоит.
- Впереди зима. Планирует ли завод работать без остановки?
- Да. Для этого мы уже начали запасать песок. На зиму его потребуется около 5-6 тысяч тонн. Берем его в карьере в поселке Раздольное. До весны он остановится. Сделаем запас и будем работать. Перспективы сегодня связаны не только с нашей 10-этажкой теплой 83-й серии и домом для малосемейных, но и с новой продукцией на базе этой серии. Сейчас готовим проект 17-этажного дома, работаем по нему с проектировщиками «Приморгражданпроекта».
В Москве уже давно строят панельные дома на 17-25 этажей. И для нас повышение высотности здания тоже очень актуально. Если мы поднимем высотность до 17 этажей, привлекательность наших домов для заказчиков значительно повысится. Земля в городе стоит дорого, и такой дом для них строить значительно выгоднее. При этом его можно будет комбинировать в застройке с другими, делать его доминантой микрорайона и прочее. Это – работа на будущее.
- Но сегодня многие многоквартирным домам предпочитают малоэтажку.
- У нас есть и такие проекты. Из наших деталей можно строить индивидуальные дома и дуплексы с площадью квартир 58,6, 62,7, 115 и 137 кв. метров. Они могут иметь двух-трехкомнатную планировку. Возможно использование дуплекса одной семьей. Такой дом из нашего домокомплекта можно собрать всего за один день.
Фундамент – из наших фундаментных блоков. Наши – панели, плиты перекрытий. К этому останется сделать крышу или мансарду на свой вкус из материалов, которые нравятся. Если семья увеличится, то рядом можно пристроить такой же домик, если заранее заложить для него фундамент. Можно малоэтажный дом из нашей серии сделать 4-квартирным, двухэтажным и пр. Вероятно, кто-то хочет дом с погребом, а кто-то - без. Все это могут сделать строители, включая ограждение территории и благоустройство. А мы их снабдим всем необходимым.
Конечно, такие индивидуальные дома лучше для села. Но недавно эскизами наших малоэтажных домов заинтересовалась дирекция КППК «Приморкрайстрой». Выяснилось, что они могут подойти для ТОРов, потому что строятся быстро и недорого.
На фото: Игорь Сипягов: «Если мы поднимем высотность до 17 этажей, привлекательность наших домов для заказчиков значительно повысится».
Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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