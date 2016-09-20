Пробивая барьеры

Власти Приморья устраняют административные препоны в строительстве

Ускорение административных процедур, связанных с оформлением разрешительной документации на строительство, является одним из приоритетов развития строительной отрасли в Приморье. За последние два-три года в крае было значительно сокращено время получения разрешения на строительство, и эта работа не прекращается и сегодня: в 2016 году мероприятия по сокращению срока получения разрешения на строительство включили в одну из семи «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата в Приморье, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, стимулирование и развитие жилищного строительства является одним из приоритетов государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы.

Как следует из Национального рейтинга состояния инвестклимата, ежегодно составляемого Агентством стратегических инициатив, по итогам 2015 года в Приморье среднее время получения застройщиком разрешения на строительство составляло 156 дней. Это практически на 100 дней меньше, чем было в 2014 году. По оценке АСИ, Приморский край переместился сразу на две группы вверх из пяти по таким критериям, как оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, лицензирование отдельных видов деятельности.

Работа по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство в Приморье ведется по нескольким направлениям. Одно из них – отладка взаимодействия с муниципальными образованиями. Например, во Владивостоке разрешение на строительство можно получить одновременно с положительным заключением госэкспертизы, при этом подать заявку на экспертизу и отслеживать ее прохождение по инстанциям стало возможно в режиме онлайн. Аналогичные межведомственные соглашения планируется заключить и с другими муниципалитетами края. Кроме того, департамент градостроительства Приморья работает над унификацией административных регламентов муниципалитетов, связанных со строительством.

Кстати, создание Владивостокской агломерации позволило сократить сроки подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории Владивостока и Артема, Надеждинского и Шкотовского районов с 30 до 20 дней. С 60 до 45 дней сократились сроки проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства. Еще одно изменение в краевом законодательстве, датированное 2014 годом, сделало возможным строительство и реконструкцию ЛЭП и монтаж электроустановок напряжением до 20 киловольт без получения разрешения на строительство.

В то же время, ряд вопросов со стороны инвесторов и застройщиков еще ждут своего решения.

- В Приморском крае сроки предоставления земельных участков и выдачи разрешений на строительство остается одним из существенных факторов, тормозящих развитие жилищного строительства. Застройщику нужно пройти 30-40 процедур, даже если на каждое согласование отводить по 10 дней, срок все равно получится солидный. Поэтому необходимо продолжать работу по сокращению количества инстанций, в которые обращается застройщик. А в идеале – работать по принципу «единого окна», увязывая результативность работы чиновников с темпами экономического развития региона, - уверен руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Приморского регионального штаба ОНФ Алексей ТИМЧЕНКО.

- Градостроительный кодекс РФ предусматривает, что помимо «обязательных» документов, необходимых для получения разрешения на строительство, муниципальные органы власти вправе требовать иные документы, единый перечень которых не определен. Поэтому в разных городах и районах количество необходимых согласований и процедур может существенно различаться: в Уссурийске на получение нужного документа уйдет день, а во Владивостоке – месяцы, - объясняет сопредседатель совета приморского отделения «Деловой России» Андрей ЧАЙКА. – Важно, чтобы требования к застройщикам и полномочия ответственных чиновников везде были одинаковыми. Например, подобную практику в рамках Владивостокской агломерации пытается внедрить созданный при администрации края «Центр развития территорий».

Помимо работы по унификации связанных со стройкой процедур, в настоящее время по поручению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО разрабатывается информационно-аналитическая система «Градоустройство», которая значительно ускорит рабочие процессы в строительной отрасли края и поможет потенциальным инвесторам найти нужную площадку под размещение того или иного объекта. Система объединит, автоматизирует и позволит контролировать в режиме онлайн технологические процессы всех задействованных в сфере градостроительства ведомств. Все муниципалитеты Приморья нанесут на одну карту различную информацию: топографию местности, сведения о земельных участках, схемах территориального планирования, генеральных планах, правилах землепользования и застройки, дорожной сети и объектах капитального строительства, об участках, на которых действует особый градостроительный режим.

Важно, что ИАС «Градостроительство» будет интегрирована с порталом госуслуг, а также с региональными и федеральными градостроительными системами. Добавим, что приморскими предпринимателями, работающими в сфере строительства, было предложено предусмотреть в единой информсистеме функцию автоматического оповещения об изменениях градостроительных планов и прочих нормативных актов. Внедрение единой системы в Приморье позволит упорядочить территориальное планирование в муниципалитетах, существенно снизит административные барьеры и позволит более оперативно и качественно оказывать государственные и муниципальные услуги.

На фото: Застройщикам сегодня приходится проходить порядка сорока согласований, чтобы начать работу.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.