Газификация споткнулась о трубы

Голубое топливо уже более двадцати лет пробивается в квартиры приморцев

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» предусмотрен переход с дешевой электроэнергии на еще более дешевый газ. Однако ситуация с газификацией остается довольно удручающей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Идея перехода на газ приморских объектов энергетики, предприятий и населения впервые воплотилась в первую такую краевую программу еще в 1995 году. Правда, затем помешали дефолт и долгий выход из него. Тем не менее магистральный газопровод в Приморье с Сахалина пришел, хотя особого счастья приморцам не добавил. Ведь еще требуется, чтобы газ мог дойти до каждой квартиры, где ему рады.

Но даже по самым оптимистичным прогнозам газ из магистральной трубы на муниципальные котельные можно будет подать не ранее 2018 года. Так, котельные Уссурийска готовятся принять его именно к этому сроку. А к населению он более-менее массово сможет поступать только через четыре года, когда 11 отводов-газопроводов общей протяженностью около 164 километров, необходимые для этой подачи, будут введены в строй. Но к тому времени, когда они будут готовы, надо будет ввести и около 556 км межпоселковой газопроводной системы, что, как и основные отводы, должен выполнить «Газпром».

Газификация же на уровне муниципалитетов осуществляется за их счет и при поддержке краевого бюджета, из которого на газификацию края в последние годы выделялись сотни миллионов рублей. Только в прошлом году на это было выделено 230 млн рублей плюс 16 млн рублей дополнительно на систему газоснабжения спорткомплекса «Фетисов Арена». Кстати, губернатор Приморья, совершая рабочие проезды по региону, постоянно держит на контроле вопрос подготовки муниципалитетов к приходу газа.

На полях Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр НОВАК отметил, что этим вопросом в регионе занимается дочерняя компания «Газпрома», подготовившая спецпрограмму по строительству объектов газоснабжения Приморья на период 2016-2020 гг., которая была передана на рассмотрение в администрацию Приморского края. После согласования она должна быть утверждена в «Газпроме», после чего начнется реальная работа.

На ВЭФ, кстати, был отмечен и такой факт: в настоящее время газификация края составляет всего лишь 0,1%, при 0,2% по городам и полном ее отсутствии по селам. Первыми в Приморье трубный газ получили Владивостокская ТЭЦ-2, которая постепенно переходила на это топливо, и остров Русский.

Если сравнивать с западными регионами страны, то они газифицированы в среднем на 70%. Если – с другими регионами ДФО, то соседний с нами Хабаровский край по итогам прошлого года был газифицирован на 15,8%. За пять лет уровень его газификации поднялся на 3,4%, при том, что к 2030 году предполагается достичь 87%. Однако потребление соседним регионом газа Южно-Киринского месторождения на Сахалине столкнулось с парадоксом. Он оказался сегодня недостаточно дешев, и, чтобы тарифы на него не поднимать на 10%, региону сегодня обещана помощь из федерального бюджета – компенсация стоимости сахалинского газа в размере 1,8 млрд рублей.

Этот пример позволяет судить, что и Приморью придется изначально надеяться на субсидии на потребление газа, если в край не придет более дешевый газ. Предполагается, что в регион со временем он может быть подан из Сибири. По словам президента РФ Владимира ПУТИНА, «Газпром» работает над проектом соединения дальневосточной и сибирской газотранспортных систем. Но когда это произойдет реально и по каким ценам добрый сибирский газ будет доходить до населения - об этом сегодня не говорится. А министр энергетики, в частности, отметил и такой момент, что в рыночной экономике от субсидий надо уходить, хотя и программу газификации тоже надо выполнять. То есть в конечном итоге, каким бы дешевым газ ни был, все 100% оплаты достанутся потребителю.

Стоит отметить, что программа газификации края корректируется, учитывая новые реалии экономики. Так, приоритетно его решено подать к формирующимся ТОРам. При этом финансирование строительства летом газопровода к ТОР «Михайловская» взял на себя «Газпром», и это позволило краевым законодателям переадресовать 70 млн рублей из краевого бюджета на другие актуальные задачи.

Вопросы газификации края в настоящее время решаются в рамках подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае». В ней, в частности, записано, что к 2017 году газ должен прийти более чем в 40 населенных пунктов края – в основном вдоль магистральной трубы и на юге региона, а уровень его потребления должен составить до 2 млрд кубометров в год. К 2020 году к системе газоснабжения должны быть подключены еще 252 поселения с потреблением 2,5 млрд кубометров в год.

Решить основные задачи по газификации края намечено к 2025 году, когда голубое топливо должно будет гореть уже в 512 поселениях края. В целом к тому времени предстоит ввести 21 газораспределительную станцию и 3,5 тыс. километров межпоселковых газопроводов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.