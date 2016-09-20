Официальные границы есть лишь у половины земельных участков

Границы установлены только у 48,9% из 57,8 млн земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН), сообщила пресс-служба Росреестра РФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«За первое полугодие 2016 года количество земельных участков в ГКН, у которых установлены границы в соответствии с законодательством, возросло на 3%. Тем не менее на 1 июля 2016 года из 57,8 млн земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН, только у 48,9% установлены границы», - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество земельных участков, у которых определены границы, находятся в Московской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае - более 2,3 млн, 1,5 млн и 1,4 млн соответственно.

В девяти регионах доля земельных участков с определенными границами составляет менее 30%: в Республике Ингушетия, Удмуртской Республике, Камчатском крае, Вологодской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Костромской и Магаданской областях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.