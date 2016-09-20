Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские заводы предлагают современные фасады
Выбор материалов и технологий позволяет строить жилье со стенами от стекла до бетона
Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» особое значение придается качественному строительству. Непротекаемые, непромерзаемые стены – очень больной вопрос для региона с экстремальными климатическими условиями. Решается он сегодня новыми строительными материалами и технологиями, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Еще в конце 90-х - начале 00-х резко повысились федеральные и региональные требования к фасадам зданий по теплоэффективности. По ним простая кирпичная или бетонная стена уже не проходит. Если проектировать здание в этих материалах, то наружные стены придется делать такой толщины, что строительство станет буквально золотым.
Современный фасад многослоен. Он сочетает в себе конструктивные материалы, теплоизоляционные и декоративно-защитные.
Выбор стен проектировщиками для строительства жилья определяется в первую очередь особенностями проекта и доступностью материалов.
Выбор стен для строительства жилья многообразен и подкрепляется в первую очередь тем ассортиментом продукции стройиндустрии и промышленности строительных материалов, который выпускается в Приморье. Если что-то используется привозное, это автоматически делает строительную продукцию более дорогой и менее конкурентной.
Для строительства социально ориентированного жилья сегодня по-прежнему используются изделия заводов крупнопанельного домостроения. Но при этом наружные стены в заводских условиях делаются с вкладышем из пенополистирола. И дом из таких панелей – намного теплее, чем здания, построенные в период массового строительства 60-80-х годов.
Многие приморцы, занимающиеся строительством дома для себя, выбирают технологию «Изодом», которую в крае последовательно внедряет уссурийский производитель. Есть у нас отдельные производства по оцилиндрованному бревну, клееному брусу, качественным домокомплектам по каркасной деревянной канадской технологии и пр. Пожалуй, в фаворе – различные блоки, используемые и в малоэтажном, и в высотном строительстве.
Особенно стоит отметить наличие в крае компаний, выпускающих и комплектующих навесные фасадные системы из различных материалов, которые смягчают резкие колебания температур и хорошо защищают основной конструктив стены. В последние годы приморские производители наладили массовый выпуск для навесных фасадных систем декоративной плитки, которая активно используется в малоэтажном строительстве. Есть и свой местный прочный заводской декоративный кирпич, которым облицовываются небольшие офисные здания и загородные особнячки.
Проектировщики отмечают, что в последнее время для фасадов активнее используется стекло. Многочисленные местные производители окон и витражей делают их в соответствии с новыми жесткими нормами по теплопроводности наружных конструкций, и даже «хрустальный дом» теперь не проблема.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "У панельного домостроения много плюсов"
- Пробивая барьеры
- Газификация споткнулась о трубы
- Официальные границы есть лишь у половины земельных участков
- Приморские заводы предлагают современные фасады
- Японцы переселят приморцев в деревянные дома
- Микрорайон "Д" готовится к рестарту
- Первые этажи жильцам не занимать
- Дом, в котором хочется жить
- Новострой выбирает здоровый образ жизни
Новости раздела
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
- Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов на Дальнем Востоке, но и понятных правил
- Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула
- "Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке
- Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" расширяет спектр услуг в перевозке нефтеналивных грузов
- Кукуруза уродилась на всем Дальнем Востоке
- За 10 лет с начала газификации Хабаровская ТЭЦ-1 сократила выбросы в несколько раз
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Очередную партию продуктов жителям Приморья направил Фонд продовольствия "Русь"
- Вклады уходят в онлайн
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки