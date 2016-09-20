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Приморцам - достойное жилье
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Приморские заводы предлагают современные фасады

20 Сентября 2016, 16:40 | Приморье

Выбор материалов и технологий позволяет строить жилье со стенами от стекла до бетона

 

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» особое значение придается качественному строительству. Непротекаемые, непромерзаемые стены – очень больной вопрос для региона с экстремальными климатическими условиями. Решается он сегодня новыми строительными материалами и технологиями, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Еще в конце 90-х - начале 00-х резко повысились федеральные и региональные требования к фасадам зданий по теплоэффективности. По ним простая кирпичная или бетонная стена уже не проходит. Если проектировать здание в этих материалах, то наружные стены придется делать такой толщины, что строительство станет буквально золотым. 

Современный фасад многослоен. Он сочетает в себе конструктивные материалы, теплоизоляционные и декоративно-защитные.

 


 

 

 

 

 

Выбор стен проектировщиками для строительства жилья определяется в первую очередь особенностями проекта и доступностью материалов.

Выбор стен для строительства жилья многообразен и подкрепляется в первую очередь тем ассортиментом продукции стройиндустрии и промышленности строительных материалов, который выпускается в Приморье. Если что-то используется привозное, это автоматически делает строительную продукцию более дорогой и менее конкурентной.

Для строительства социально ориентированного жилья сегодня по-прежнему используются изделия заводов крупнопанельного домостроения. Но при этом наружные стены в заводских условиях делаются с вкладышем из пенополистирола. И дом из таких панелей – намного теплее, чем здания, построенные в период массового строительства 60-80-х годов.

Многие приморцы, занимающиеся строительством дома для себя, выбирают технологию «Изодом», которую в крае последовательно внедряет уссурийский производитель. Есть у нас отдельные производства по оцилиндрованному бревну, клееному брусу, качественным домокомплектам по каркасной деревянной канадской технологии и пр. Пожалуй, в фаворе – различные блоки, используемые и в малоэтажном, и в высотном строительстве.

Особенно стоит отметить наличие в крае компаний, выпускающих и комплектующих навесные фасадные системы из различных материалов, которые смягчают резкие колебания температур и хорошо защищают основной конструктив стены. В последние годы приморские производители наладили массовый выпуск для навесных фасадных систем декоративной плитки, которая активно используется в малоэтажном строительстве. Есть и свой местный прочный заводской декоративный кирпич, которым облицовываются небольшие офисные здания и загородные особнячки.

Проектировщики отмечают, что в последнее время для фасадов активнее используется стекло. Многочисленные местные производители окон и витражей делают их в соответствии с новыми жесткими нормами по теплопроводности наружных конструкций, и даже «хрустальный дом» теперь не проблема. 

Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: жкх  жилье  фасады  строительство 






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