Японцы переселят приморцев в деревянные дома

Японская Iida Group Holdings («Иида Груп Холдингс») инвестирует более $35 млн в строительство завода по производству пиломатериалов и дальнейшее производство деревянных домов в Приморском крае, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Общий инвестиционный план Iida Group Holdings по различным проектам в России предполагает выделение около $220 млн, заявил генеральный директор компании Еити НИСИКАВА, выступая 2 сентября на российско-японском бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Наша компания хотела бы, если возможно, в России заниматься домостроением подобно тому, как мы работаем в Японии. Однако пока не состоялось подробное обсуждение», - сказал г-н Нисикава.

По его словам, в настоящее время на территории России компания параллельно развивает несколько проектов. Цель этой работы заключается в предоставлении Дальнему Востоку домов, приспособленных для холодных условий, а также в развитии экспорта дальневосточных пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью.

«В настоящее время наш холдинг занимается созданием производственной базы, обеспечением лесосеки, подготовкой строительства лесоперерабатывающего комбината. Первым шагом к развертыванию жилищного строительства является возведение в ближайшем будущем демонстрационного жилого дома во Владивостоке», - добавил глава компании.

Японская группа планирует зарегистрировать местную дочернюю компанию ООО «Ферст Вуд Приморье» (Ferst Vud Primore, зарегистрировано во Владивостоке в сентябре 2014 года) в качестве резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

В проекте также будет задействован холдинг «Приморсклеспром», обеспечивая поставки сырья. Под реализацию проекта Iida Group Holdings выкупает у Елены ТЕКИЕВОЙ ООО «Славянский лесной терминал», стивидорную компанию в бухте Славянке. Сделка уже одобрена правкомиссией по иностранным инвестициям. При этом японским инвесторам выставлен ряд ограничений.

Ранее сообщалось, что Iida может разместить производство по сборке домов в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Кроме того, власти Хабаровского края обсуждают с Iida Group проект домостроения, предусматривающий производство бруса и строительство домов экономкласса. Проект планируется разместить на территории опережающего развития (ТОР) в Амурске.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.