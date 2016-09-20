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Приморцам - достойное жилье
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Микрорайон "Д" готовится к рестарту

20 Сентября 2016, 15:20 | Приморье

Высокие темпы строительства обогнали возможности его финансирования, что потребовало свежих и смелых решений

 

Застройщик микрорайона «Д» Снеговой Пади КППК «Приморкрайстрой» не принимает скоропалительных и неверных решений, в какой-то степени возлагая серьезные надежды на продажи строящегося жилья, которые были начаты в минувшем месяце, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня большая строительная площадка микрорайона «Д» Снеговой Пади уже не впечатляет наивным голым энтузиазмом первых месяцев строительства. Она вступила в зрелую пору расчетов с подрядчиками, когда каждый рубль, вкладывающийся в строительство, становится предметом жаркого спора.

В поисках истины и перезагрузки отношений в начале августа строительство остановилось, и, как сказал представитель подрядной организации, встреченный мной у штаба стройки, сегодня никто не даст мне верного ответа на заданный ему вопрос: когда же это грандиозное строительство снова возобновится.

На всей стройплощадке, где через несколько лет должно быть построено 12 жилых зданий, в которых будут жить около 6 тыс. людей, в разгар рабочего дня находилось от силы человек десять: несколько охранников, работал небольшой экскаватор да пара самосвалов. Еще на выезд со стройплощадки пошел пустой микрогрузовичок, который, наверное, завез что-то нужное для строительства, да возле небольшого открытого склада метизов чего-то ждал от судьбы заскочивший сюда оставшийся временно без работы отпускник.  

Время, чтобы строители успели построить и ввести первые шесть зданий нового микрорайона летом следующего года, как они обещали, еще не упущено. Они показали, что способны строить быстро и организованно.


 

 

 

 

 

Строительная площадка микрорайона «Д» Снеговой Пади: первые панельные блок-секции остановлены в монтаже на уровне 3-4 этажей.

Сегодня первые панельные блок-секции остановлены в монтаже на уровне 3-4 этажей, при том, что такие дома без проблем можно строить «под ключ» всего за полгода. Да и 25-этажные монолитки в настоящее время успешно строятся уже немногим более года. Первые два дома микрорайона «Д» по каркасу выведены на уровни 14-18 этажей. Причем по дому, начатому первым, по десяти этажам выполнена кладка наружных стен. То есть, эти два дома к названному сроку вполне возможно построить.  

Вне сомнений, остальные шесть домов второй очереди допустимо завершить в тоже обещанных 2018-2019 годах.

Сотни тысяч приморцев сегодня с надеждой смотрят на смелый эксперимент, на который регион пошел в рамках краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» и нацпроекта «Доступное жилье для российской семьи». От его удачи зависят не только судьбы тех тысяч семей, которые попали в очередь на «доступное», но и в целом перспективы ускорения нового строительства жилья и обновления жилищного фонда края.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: жкх  строительство  приморкрайстрой 






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