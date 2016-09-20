Нарзан сквозь пальцы

Последний раз инвентаризация подземных минеральных источников в Приморье проводилась 20 лет назад

Приморский край славится обилием минеральных источников. Как считают специалисты, здесь можно успешно оздоравливаться, никуда не выезжая. Однако пока минеральные воды Приморья используются, мягко говоря, ограниченно. Большинство источников и месторождений требуют обустройства и создания инфраструктуры отдыха. Важно сохранить их до того момента, когда инвесторы обратят на них внимание. Это задача краевой программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на период 2013-2020 годов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным Владивостокского филиала НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, в настоящее время на Дальнем Востоке известно около 150 источников подземных минеральных вод, перспективных для бальнеологического освоения. Широко распространены такие группы вод, как углекислые холодные, азотные термальные кремнистые, азотно-метановые холодные и азотные холодные. По разнообразию типов химического состава они не уступают многим известным водам, используемым на курортах западной Европы, Кавказа, Прибайкалья. Пришло время провести их очередную инвентаризацию, тем более что минеральные источники с удовольствием посещают туристы.

Вода на любой вкус

Подземные воды относятся к разряду месторождений полезных ископаемых, и их использование, как любого месторождения, регламентируется законом «О недрах». Министерство природных ресурсов заинтересовано в том, чтобы каждый источник имел своего хозяина, который проследит за санитарным состоянием территории вокруг него, определит запасы месторождения, будет вести мониторинг его состояния и платить налоги.

По мнению специалистов, использование богатейшей гидроминеральной базы юга Дальнего Востока остается весьма незначительным и не отвечает текущим потребностям региона.

Берта ЧЕЛНОКОВА, кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института медицинской климатологии и восстановительного лечения (Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания), в своей статье так оценивает минеральные воды Приморского края:

«В Приморском крае сосредоточены минеральные воды различных групп. Наиболее широко представлены холодные углекислые слабоминерализованные воды, вскрыты азотные термальные, азотно-метановые термальные, азотно-метановые холодные гидрокарбонатные натриевые, хлоридные натриевые и кальциевые воды.

Углекислые холодные воды встречаются от морского побережья на востоке, до Приханкайской равнины на западе, от отрогов Сихотэ-Алиня на юге, до долины р. Амур на севере. Региональной особенностью углекислых вод Приморья является скрытая разгрузка источников, их малые дебиты, что затрудняет оценку ресурсов и изучение химического состава. На территории Чугуевского района расположены: Чугуевская, Ленинская и Лужковская группы источников углекислых минеральных вод. Исключительно живописные места выходов минеральных вод Парубского, Нарзанного, Курортного, Нижних Лужков и др. Воды источников Ленинской и Чугуевской групп используются населением для внутреннего применения. Минеральные источники Нижние Лужки (Лужковская группа) и Иванов (Чугуевская группа) разрабатывались частными предпринимателями для розлива.

На восточном побережье крупное месторождение Горноводное, расположено в долине реки Солонцовая. Эксплуатируются воды на трех участках: Горноводный источник, Аввакумовка и Сандагоу.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, натриево-кальциевые, кремнистые с минерализацией от 1,2 до 2,7 г/дм3.

На западном склоне Сихотэ-Алиня расположены источники Алчанской, Шетухинской, Ариадненской групп, Покровское проявление и Малиновский источник. Воды гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые, смешанные по катионам. На Покровском проявлении минеральных вод действует профилакторий и вода бутилируется. Воды источников Шетухинской группы используются населением для питьевого и наружного применения.

В области сочленения Ханкайского массива с Сихотэ-Алинской складчатой системой расположены месторождения Шмаковское, Ласточка, Дмитриевское, Раковское и др. Месторождение Шмаковское наиболее крупное и освоенное. Здесь встречаются минеральные воды трех типов, но все они относятся к гидрокарбонатным магниево-кальциевым, магниево-натриево-кальциевым, кальциево-натриевым, кремнистым, железистым с минерализацией от 1 до 4,6 г/дм3. Минеральные воды Ласточка известны уже около 100 лет, и все это время на месторождении действует завод розлива вод. Вода является гидрокарбонатной кальциево-магниево-натриевой с минерализацией от 3 до 6 г/дм3. С 40-х по 80-е годы недалеко от источников функционировала специализированная больница по лечению и профилактике болезней желудочно-кишечного тракта. Месторождение Раковское - вода слабоминерализованная, с большим содержанием железа, природной углекислотой. Воды такого типа встречены только на юге Дальнего Востока.

Дмитриевское месторождение расположено вблизи одноименного села, воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией, в настоящее время не эксплуатируются.

Азотные термальные воды с температурой +20 - +36,5 градусов выходят на поверхность на двух участках восточного побережья. В Лазовском районе расположены месторождения Чистоводное, Синегорское, источники Горячий ключ, Сухой и др., которые на поверхности проявляются в виде нисходящих и восходящих родников в долинах рек и на склонах, вскрываются буровыми скважинами. Месторождение Чистоводное имеет температуру вод на Верхних источниках 18-220С, на Нижних - 28-30,50С. По химическому составу воды гидрокарбонатные, натриевые, слабощелочные. В водах повышены содержания фтора, кремнекислоты, радона. На месторождении действует специализированная больница.

В нескольких сотнях километров к северу, в районе п. Амгу расположена другая группа термальных вод, в которую входит три источника. Родники гидрокарбонатные натриевые, слабощелочные с минерализацией, температура +27 - +36,50С. Азотно-метановые холодные гидрокарбонатные натриевые, борные воды «Лотос» с минерализацией 2,5-6 г/дм3 добываются на Раздольненском месторождении.

В прибрежной оконечности Сихотэ-Алиня и Маньчжурского гидрогеологических массивов вскрыты подземные воды с минерализацией хлоридного кальциево-натриевого состава. Гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды с минерализацией вскрыты скважинами в районе оз. Ханка в пределах Спасской и Вадимовской депрессий. Газовый состав вод представлен азотом на 50-70%, метаном на 10-50%. Данные воды изучены слабо».

Споткнулись о регламент

В настоящее время серьезным и нерешенным вопросом в крае является вопрос санитарной охраны подземных вод.

- В целом экологическое состояние месторождений подземных вод удовлетворительное, но нужно соблюдать режим округов горно-санитарной охраны, - пояснил Алексей Челноков газете «Золотой Рог». - Существуют законы об округах зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения, о лечебных природных ресурсах... Сейчас в Приморском крае, пожалуй, единственном субъекте в России, отсутствует административный регламент утверждения проектов округов и зоны санитарной охраны курортов, месторождений минеральных вод и лечебных грязей, водозаборов и т.д. Край эти документы утверждает с большим трудом, а по Владивостоку не согласовывает вовсе.

Например, самый крупный курорт и месторождение Шмаковское не имеет действующего округа горно-санитарной охраны... Для этого месторождения он был утвержден еще в 1977 году, когда курорт имел федеральный статус. Сейчас этот статус курорту не подтвержден. Прежнее положение об округе никто не отменял, но из-за неподтвержденного федерального статуса санатория оно нелигитимно. В 2000-х годах делалась попытка его подтвердить, но потерялась где-то в Москве.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Двадцать лет без инвентаризации

Как отмечает главный гидрогеолог ООО «Примгидрогео» Алексей ЧЕЛНОКОВ, инвентаризация месторождений минеральных вод, как и минеральных грязей, в Приморском крае не проводилась с 1995 года. За это время многое изменилось.

- По последним данным, из термальных вод не эксплуатируются, а по сути - брошены, месторождения Фадеевское - Иванов Ключ в Чугуевском районе и Раковское в Уссурийском горном округе, хотя на эти месторождения есть лицензии, запасы разведаны, - рассказал он газете «Золотой Рог». - По-прежнему действует лечебница на Чистоводненском месторождении на 200 человек при полной загрузке. Правда, в последние годы она переходила из рук в руки. На Амгу - Теплом ключе действует база отдыха, фактически используется в качестве лечебницы на 25-30 мест. Там вроде бы ведется разведка запасов, но очень медленно.

Разведаны запасы Горячеключевского месторождения (Лазовский район, Беневское). Здесь была попытка построить профилакторий, не получилось, сейчас это место популярно у туристов. Имеется много диких термальных источников, в основном в Лазовском заповеднике и в Тернейском районе, посещаемых туристами.

Из категории углекислых минеральных вод некоторые дикие посещаются туристами, но их не очень много - Ариадненские, Неробинские, Большой Ключ, Марьяновские и др. Разведаны и лицензированы запасы месторождения Шмаковское - 7 участков. Оно в состоянии обеспечить потребность в минеральной воде санаториев любой вместимости и заводы разлива. Рядом много диких источников.

Разведаны и эксплуатируются 4 участка месторождения Горноводное. Они обеспечивают водой больницу «Евгеньевская», завод розлива в Ольге, но состояние скважин удручающее.

Месторождение Ласточка - 2 участка, работает на полную мощность.

Работает также Покровское, там пансионат, но его состояние нам не известно. Используется вода с высокой минерализацией «Лотос», а месторождение Дмитриевское в Черниговском районе – бесхозное.

Есть попытки вести разведку на ряде месторождений подземных вод. Например, на Глуховском проявлении углекислых минеральных вод и на Амгу. Но сейчас работы полностью остановлены, - рассказал Алексей Челноков.

На верхнем фото: Радоновые источники в Приморье до сих пор находятся вот в таких условиях. Примерно такая же ситуация и на многих других участках с природной минеральной водой, способной приносить немалые деньги бизнесу и налоги в бюджеты. Фото Юрия Шубина.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.