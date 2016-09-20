Остров зоной не испортишь

Туристско-рекреационную особую экономическую зону на Русском предложено ликвидировать как неработающую, однако в дальнейшем это может серьезно затормозить использование уникального потенциала острова

Этим летом было озвучено принципиальное решение закрыть туристско-рекреационную особую экономическую зону на острове Русском. Ну как закрыть. Предложение Минэкономразвития, с подачи самого президента, просто констатировало факт: за три года своего существования ОЭЗ так и не начала работу. Кстати, как говорится, под замес попал еще с десяток разных ОЭЗ по всей стране, которые либо так и не начали свою деятельность, либо вели ее на бумаге, либо начали работать так, что умудрились за пару-тройку лет принести бюджету государства несколько сот миллиардов рублей убытков, пишет Деловая газета "Золотой Рог" .

Напомним, что решение о создании ОЭЗ на острове Русском было принято правительством в 2010 году, для использования ее как туристско-рекреационной территории. Москва уже тогда начала активизировать свою политику в восточном направлении и искала будущие точки роста в регионе. Кроме того, Русскому повезло: он был выбран местом проведения саммита АТЭС 2012 года. Соответственно, к острову было привлечено огромное внимание, которое, по идее, должно было иметь продолжение в виде бурного его развития и массы интересных проектов, прежде всего туристическо-рекреационного типа. Тем более что и соответствующая ОЭЗ уже была создана. По крайней мере, юридически. Но, увы, дальше этого дело не пошло.

Первый раз Минэкономразвития предложило закрыть ОЭЗ на Русском в 2014 году, по причине отсутствия оформления земельно-имущественных отношений. В этом году вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ сообщил, что остров Русский может стать ТОР. «Мы разберемся, в какой оболочке это выгоднее сделать. Статус территории опережающего развития мне кажется более эффективным, но сейчас ее до сих пор нет: закон о ТОРах еще не принят», - объяснил свою идею Юрий Трутнев.

Второй раз идея закрыть ОЭЗ на Русском прозвучала уже в этом году, когда стало понятно, что инвесторы, заинтересованные в развитии здесь бизнеса в сфере туризма и рекреации, на остров не торопятся. Закрытие зоны вполне укладывается в закон «Об особых экономических зонах в РФ», где предусмотрен такой вариант развития событий ввиду неэффективности работы ОЭЗ.

Казалось бы, Русский остров является настоящей находкой для инвесторов. К тому же в особых экономических зонах действует немало специальных налоговых льгот.

В самом начале разработки идеи о создании дополнительной инфраструктуры на Русском острове, было в планах осуществить ее за счет бюджета Приморского края, не привлекая федеральный бюджет. Тем не менее на создание и развитие ОЭЗ на острове Русском было привлечено 186 млрд руб., из которых 122 млрд руб. были взяты из федерального бюджета. Согласно отчету по ОЭЗ острова Русского, причина досрочного закрытия в несогласованности управленческих решений «повлекла за собой неэффективное использование бюджетных средств».

Елена ЛАШКИНА, помощник министра экономического развития, пресс-секретарь, озвучила несколько причин, по которым остров Русский не соответствует требованиям ОЭЗ. «В соответствии с Федеральным законом об ОЭЗ, досрочное прекращение существования особой экономической зоны возможно в случае, если это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также в случае, если в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключено ни одного соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и (или) деятельности в портовой особой экономической зоне либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты. И как в данном случае - в течение трех лет подряд в особой экономической зоне ее резидентами не осуществляется промышленно-производственная, технико-внедренческая, туристско-рекреационная деятельность или деятельность по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта, речного порта, аэропорта».

«Периода, который прошел с тех пор, как остров стал открытым и здесь была создана ОЭЗ, оказалось недостаточно, - считает Дарья ГУСЕВА, директор краевого Туристско-информационного центра. - Развитие туристического потенциала острова Русского требует определенного временного разбега перед активным развитием. Мы не можем говорить, что Русский не интересен туристическо-рекреационному бизнесу: люди активно едут на остров, здесь одна за другой создаются базы отдыха. Возможности Русского острова действительно очень большие: он обладает уникальной природой и историей, находится близко с городом, налажена транспортная инфраструктура. И люди едут на этот остров за отдыхом и впечатлениями! Например, спрос на посещение фестиваля «Владивостокская крепость» превзошел наши ожидания в разы. За четыре дня были разобраны около пяти тысяч билетов. Поэтому, без сомнения, в туристических ресурсах острова Русского заложен огромный потенциал».

На данный момент на острове находится 11 зарегистрированных баз отдыха, множество интересных мест, которые с удовольствием посещают как туристы, так и местные жители. Это и знаменитая Ворошиловская батарея, объекты Владивостокской крепости, кладбище кораблей в бухте Новик, мыс Тобизина... Ну и, конечно же, самые глобальные и масштабные строения острова - сам мост, кампус ДВФУ, привлекающий многочисленных туристов. А недавно открывшийся океанариум и вовсе сразу стал настоящей изюминкой острова.

Приморские власти не согласны с предложением Минэкономразвития о закрытии особой экономической зоны на острове Русском. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что он против данного предложения федерального ведомства. По мнению главы региона, на острове есть все условия для того, чтобы территория стала новой точкой роста экономики региона. Власти Приморья считают, что основная сложность в реализации проекта ОЭЗ - отсутствие земли. До сих пор военные земли на Русском острове не вовлечены в гражданский оборот. А значит, администрация Приморья не может в полной мере заниматься поиском инвесторов, разрабатывать концепцию ОЭЗ, готовить вариант планировки территории.

Алексей СТАРИЧКОВ, директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, утверждает, что на сегодняшний день особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на острове Русском имеет интерес у бизнеса, как российского, так и иностранного.

«Окончательное решение о прекращении существования ОЭЗ примет правительство РФ, на данный момент оно не принято», - резюмировала Елена Лашкина.

Лишение Русского острова ОЭЗ может серьезно сказаться на реализации региональной программы «Охрана окружающей среды на период 2013-2020 годов», где развитию потенциала таких мест, как остров Русский, уделено особое внимание.

На фото: Остров Русский был и остается одним из самых любимых мест отдыха владивостокцев и гостей города.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.