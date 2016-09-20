Первые этажи жильцам не занимать

Наконец-то застройщики дошли до этого - первые этажи многоэтажных жилых домов еще на стадии проектирования теперь повсеместно делают коммерческой недвижимостью, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В комплексе создания гуманной городской среды для населения - приближение объектов сферы услуг к местам проживания. И это вовсю поощряется и поддерживается краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

В прошлом при строительстве новых микрорайонов приморских городов в первых этажах нескольких зданий на весь жилой массив учитывался стандартный набор обслуживающих людей объектов - гастроном, детский клуб, аптека, на один или несколько микрорайонов сразу - столовая, почта, отделение сбербанка, промтоварный магазин, библиотека, поликлиника, парикмахерская и пр. Большинство же объектов бытовых услуг, спорта, культуры, специализированные магазины и пр. сосредотачивалось в центре города, и их посещение для большинства жителей спальных микрорайонов отнимало довольно много времени.

Сегодня тенденция поменялась: в микрорайоны, ближе к потребителям, пошли многочисленные фирмы, занимающиеся безграничным спектром услуг, мастерские, представительства страховых компаний и банков, специализированные магазины, оздоровительные центры, которые облюбовывают первые этажи зданий, конечно, если они по проекту не задумывались как встроенные парковки, что тоже стало новой положительной тенденцией в оптимизации жизни горожан.

Учитывая растущий спрос бизнеса к первым этажам, застройщики заказывают проекты и строят жилые многоквартирные здания с нежилыми помещениями, которые возможно использовать по разным назначениям. Как один из примеров - строящийся в новом жилом районе Владивостока Патрокл ЖК «Маяк Басаргина».





















Сотрудник компании АО «Ренессанс Актив» Дарья ЗАЙЦЕВА отмечает, что как нежилые в этом комплексе были запроектированы цокольный и первый этажи. Они позволят после ввода ЖК в строй сосредоточить для его жителей и людей, проживающих в шаговой доступности, хороший комплекс разнообразных сервисов.

Предполагается, что в цокольной части могут быть размещены тренажерные залы, бильярд и теннис, фитнес, сауны и пр., а на первом этаже - магазины, консультации, кредитные учреждения, представительства и офисы компаний, клубы, разные мастерские и т.д. Впрочем, о конкретном использовании этих помещений говорить пока рано. На сегодня куплены четыре нежилых объекта этого комплекса. По остальным каждый день в компанию звонят и интересуются. Предполагается, что до нового года они будут раскуплены.

При этом часть нежилых объектов в доме может быть объединена вплоть до целого этажа. Стоит отметить, что застройщик, ведущий «Маяк Басаргина», не просто нацелен продать голые стены, но и - сделать нежилые помещения «под ключ».

Кстати, на первом этаже другого здания «Премьер», которое возводится этой же компанией в первой линии застройки Патрокла на берегу моря, тоже предусматриваются три офиса, а под ними, в цоколе, подземная автопарковка.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.