Специальные книги подарены слабовидящим детям Владивостока

Комплекты адаптированных книжных наборов для маленьких читателей получила в подарок библиотека специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада Владивостока. Уникальные издания выпущены благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке компании «МегаФон», сообщает Делоая газета "Золотой Рог".

Социальный проект «Книжка в подарок» стартовал в Приморском крае в конце 2013 года. Его цель - помощь детям с нарушением зрения. Специальные рельефные книги подготовлены Благотворительным Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Издания изготовлены по особой технологии специально для малышей с проблемами зрения: крупные иллюстрации со вставками из материалов различной фактуры можно исследовать пальчиками, часть фигурок движется, некоторые детали залиты лаком, что создает объемность изображения. К каждому комплекту прилагается «говорящий карандаш» - устройство для считывания микрокодов в книгах и воспроизведения аудиофайлов. Благодаря этой технологии книжка «звучит» - загадывает загадки, называет цифры, читает стихотворения и поет песни.

В этом году фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» подготовил новые комплекты книг – для дошкольников и для ребят постарше. На этой неделе воспитанники специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада во Владивостоке получили в подарок от «МегаФона» три комплекта изданий - в общей сложности 8 книг: сборники сказок и книжки с занимательными интерактивными задачами.

«Мы очень рады, что наше сотрудничество с компанией «МегаФон» продолжается, - отмечает директор Владивостокской начальной школы - детского сада Елена Никифорова. - Нашим воспитанникам очень нужны книжки, выпущенные специально для детей с нарушением зрения. Они сочетают в себе тактильную, визуальную и аудиоинформацию, благодаря чему дети с глубокими нарушениями зрения получили возможность для целостного восприятия содержания книги, задействуя сохранные анализаторы – осязание и слух».

«МегаФон» помогает слепым и слабовидящим людям уже более десяти лет, и за это время мы реализовали множество проектов, - говорит директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – Но проект «Книжка в подарок» особо значим для нас, ведь с его помощью дети учатся, развиваются и познают мир во всем его многообразии. Мы очень рады, что наш подарок понравился ребятам. Впереди – новый учебный год, пусть он подарит всем воспитанникам этого учебного заведения побольше новых открытий и радостных минут».

Владивостокская коррекционная начальная школа - детский сад является единственным специализированным учреждением в крае для дошкольников с нарушением зрения. Здесь обучаются также и младшие школьники – всего 77 детей в возрасте от 4 до 11 лет. 14 из них являются инвалидами по зрению.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.