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В Приморье подготовлен проект новой системы обращения с отходами
Проект территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае обсуждался на рабочем совещании в Управлении Росприроднадзора по Приморскому краю. В нем приняли участие представители нескольких краевых департаментов, в том числе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, департамента по тарифам, а также Инвестиционного агентства Приморья, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Территориальная схема обращения с отходами, включая твердые бытовые отходы, разработана департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в рамках реализации программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на период 2013-2020 годов. В ее основу положен механизм управления региональной системой обращения с отходами.
Проект территориальной схемы включает и перечень мероприятий по созданию в крае новой отходоперерабатывающей отрасли. Осенью в Приморье появится региональный оператор по обращению с отходами - организация, которая будет нести основную ответственность за функционирование системы обращения с отходами в крае.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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