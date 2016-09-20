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Прокуроры нашли работу по свалке
Прокурорская проверка подтвердила наличие нарушений при складировании мусора на свалках Партизанского района: неоднократные обращения жителей этого муниципального района в разные инстанции с просьбой обратить внимание на нарушение экологических требований при организации полигона твердых бытовых отходов нашли отклик у экспертов Общероссийского народного фронта, а теперь и правоохранителей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Эксперты регионального штаба ОНФ в Приморском крае, выехав на место, убедились в правоте претензий жителей муниципального образования и подали обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой разобраться. Прокурорская проверка подтвердила факты нарушений. Было установлено, что мусор сваливается прямо на прилегающих к полигону ТБО территориях, из-за чего там образовались залежи металлолома, пластиковой тары, картонных коробок, несортированных бытовых отходов. На территории свалки не проводятся обязательные мероприятия по экологическому лабораторному контролю проб почвы, воды и воздуха. Установлено два факта сброса бытовых отходов в лесном массиве около полигона.
По результатам проверок возбужден ряд административных дел в отношении владельца полигона ТБО и его руководства, ряд должностных лиц привлечен и к дисциплинарной ответственности. Прокуратура передала материалы для принятия дальнейших мер в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края и управление МВД России по региону, сообщили в региональном штабе ОНФ.
- Это не первое нарушение, выявленное на данном объекте, - отметил член регионального штаба ОНФ Валентин ЛАБОНИН. - Мы продолжаем следить за ситуацией и будем добиваться окончательного наведения порядка в вопросах соблюдения экологических требований при работе с отходами на территории Партизанского муниципального района, - подчеркнул эксперт ОНФ.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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