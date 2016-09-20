Приморские котельные стали меньше дымить

Модернизация муниципальных котельных способствует улучшению экологии и существенной экономии

В прошлом году установка новых автоматизированных котельных велась на территории 17 муниципальных образований Приморского края. За 2015 год в крае заработали 79 модульных котельных. В перспективе до 2020 года в Приморском крае должно появиться еще 220 таких котельных, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Срок службы автоматизированных модульных котельных составляет 25 лет, а срок окупаемости затрат на их покупку и установку - 3,3 года, следует из данных КГУП «Примтеплоэнерго». Сегодня компания эксплуатирует 467 котельных на территории всего Приморского края. С 2011 года она реализует проект перевода неэффективных котельных, работающих на мазутном топливе, на современные и более экономичные угольные. Расход угля на таких котельных при производстве одной и той же величины теплоэнергии на 25% ниже, чем на старых, отмечают специалисты, что снижает расходы краевого бюджета на приобретение топлива.

Модернизация с экономией…

По данным департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, только за один 2015 год краевой бюджет сэкономил на топливе 1,4 млрд рублей. За счет реализации мероприятий по переводу мазутных котельных на уголь удалось снизить расход мазута на 17,5 тыс. тонн. Себестоимость выработки одной гигакалории при замене неэффективных котельных на новые снижается более чем в три раза.

В прошлом году часть сэкономленных на топливе бюджетных средств была направлена на установку современных автоматизированных модульных котельных в регионах края. В предстоящем отопительном сезоне 2016-2017 годов при сопоставимых погодных условиях департамент ЖКХ ожидает снижения расхода мазута, закупаемого для котельных края, еще на 22 тыс. тонн.

…плюс надежность

По словам главного инженера «Примтеплоэнерго» Александра ШАТАЛОВА, в прошлом отопительном сезоне на новых котельных не было ни одной аварии. Автоматизированные котельные подтвердили свою надежность при эксплуатации и эффективность работы, отметил он.

Например, без единого нарекания отработала котельная №28 в поселке Мирном, она была запущена в эксплуатацию самой первой и заменила дизельную. Хорошо себя показал модуль в поселке Смоляниново. Его установили для отопления нескольких многоквартирных домов. Без проблем модуль обеспечил теплом два дома в Находке, построенных для детей-сирот. В поселке Ольга первая автоматизированная котельная обслуживает центральную районную больницу, которая отапливалась от дизельной котельной.

На базе бывшей мазутной котельной в Находке «Примтеплоэнерго» запустило в работу угольный цех. На твердом топливе здесь работают уже два котла, планируется перевести на уголь еще два. В перспективе компания рассматривает создание в Находке теплогенерирующего комплекса на базе двух угольных котельных. Он придет на смену двум мазутным.

- К достижениям нашего предприятия можно отнести запуск «долгостроя», это котельная №4 в Дальнегорске, - говорит главный инженер. - Один котел, работающий на угле, уже введен в эксплуатацию, на втором проведены пусконаладочные работы. Эти два котла обеспечат потребителей не только теплом, но и горячей водой.

Параллельно с вводом модульных котельных предприятие меняет и вспомогательное оборудование. Так, для качественного отслеживания поступления и отпуска угля на котельные, закупаются конвейерные весы. В предстоящем отопительном сезоне они начнут работать на котельных Спасска, Дальнереченска, Михайловки, Партизанска. Ведется их установка и наладка. Кроме того, предприятие закупило и установило несколько автомобильных весов. В целом отрабатывается процесс автоматизированного контроля доставки топлива при перевозке автотранспортом.

Замещение мазута продолжится

Замещение дорогостоящего мазута на краевых котельных углем будет продолжено, так как это является одним из важнейших приоритетов, обозначенных губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, отмечают в руководстве «Примтеплоэнерго». В настоящее время выполняются проектные работы по модернизации котельных в Артеме, Находке, поселках Горные Ключи и Покровка.

Бюджет предприятия на выполнение ремонтных работ в 2016 году на обновление объектов теплоэнергетики, которые находятся в ведении компании, составляет 189 млн руб. «По нашим расчетам в целях предотвращения деградации систем теплоснабжения необходимо ежегодно вкладывать во все виды ремонта объектов порядка 600 млн рублей, - считает главный инженер предприятия Александр Шаталов. - И к этому надо стремиться».

На новых автоматизированных котельных используется привозной каменный уголь. Причина - в более высокой теплотворной способности привозных углей в отличие от углей Павловского месторождения, который имеет 40%-ю влажность и 13%-ю зольность. Его использование на автоматизированных модульных котельных небольшой мощности нецелесообразно.

- А вот на котельных с большой присоединенной нагрузкой, с промышленными котлами использование местного угля экономически выгодно, - говорит главный инженер, - и все наши текущие и будущие проекты, связанные с переводом на уголь, предусматривают использование только местных марок.

Экологический эффект положительный

Между тем эффект от установки автоматизированных котельных и строительства более крупных котельных не ограничивается только экономией бюджетных средств. Современная технология сжигания угля, применяемая на новых краевых котельных, сокращает вредные выбросы в атмосферу, что вписывается в рамки реализации программы «Охрана окружающей среды Приморского края», рассчитанной до 2020 года. Все благодаря тому, что на них установлены котельные агрегаты, в которых создается так называемый низкотемпературный кипящий слой.

Как пояснил газете «Золотой Рог» Александр Шаталов, чем выше температура горения в топке, тем больше образуется канцерогенных окислов азота. Кроме этого, значительно по сравнению со сжиганием мазута и дизельного топлива уменьшаются выбросы оксида ванадия и окислов серы, приводящих к опасным заболеваниям. Правда, угольные котельные в отличие от мазутных и дизельных образуют золошлаковые отходы. Компания предусмотрела решение и этой проблемы.

- В составе модульных котельных есть специальные емкости - шлаковые ящики, куда собираются зола и шлак, образуемые при сжигании угля, - пояснил Александр Владимирович. - Затем ящик вывозится на полигоны отходов, где зола остается на захоронение. Сейчас вместе с ДВФУ мы прорабатываем вопрос о строительстве рядом с крупными котельными мини-заводов по переработке золы и шлака в стройматериалы. Это актуально для городов Фокино, Дальнегорск, Находка, где угольные котельные будут работать на местных, более зольных, углях.

Вопрос образования пыли при доставке и перевалке угля для автоматизированных котельных небольшой мощности тоже решен. Уголь доставляется на них в биг-бэгах - кубовых мешках - и загружается прямо из мешка в бункер, чем предотвращаются просыпания и загрязнение площадок и прилегающей территории.

На фото: Срок службы автоматизированных модульных котельных составляет 25 лет, а срок окупаемости затрат на их покупку и установку - 3,3 года.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.