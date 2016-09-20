"Дальневосточный гектар" оказался с липой

На вопросы «Золотого Рога» ответил начальник управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Минприроды РФ Михаил Доронин

В дни работы Восточного экономического форума корреспондент газеты «Золотой Рог» побеседовал с начальником управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РФ Михаил ДОРОНИНЫМ. Разговор, в частности, коснулся такого актуального вопроса: к чему готовиться получателям «дальневосточного гектара», в особенности на лесных участках, а также злободневной для Приморья темы - запрета на рубку нескольких видов липы в крае, на чем настаивает краевой Союз пчеловодов. С чем, напомним, категорически не соглашается Минприроды.

Коротко напомним суть конфликта. Деловая газета «Золотой Рог» уже писала, что общественная организация пчеловодов Приморья при поддержке экологических организаций добивается запрета заготовки на территории края древесины видов липы амурской, маньчжурской и Таке. Фактически речь идет о восстановлении охранного статуса этих видов липы, действовавшего до 2007 года.

В сегодняшних реалиях таким механизмом является включение в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г., липы амурской, л. маньчжурской и л. Таке (Tilia amurensis, T. mandshurica, T. taquetii) для территории Приморского края, пояснила «Золотому Рогу» лесной геоботаник Маргарита ЧИПИЗУБОВА. Она возглавляла рабочую группу по рассмотрению вопроса о целесообразности внесения всех видов лип, произрастающих на территории Приморского края, в Красную книгу Приморского края. А такое предложение в свое время поступало от Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Рабочая группа не рекомендовала вносить липы в Красную книгу. Мотив вполне понятен: внесение широко распространенной в Приморье липы в Красную книгу означал бы остановку хозяйственной деятельности в лесах.

Казалось бы, вполне внятное предложение, которое не нашло отклика в Минприроды. Пчеловоды обращались в защиту липы даже к президенту и губернатору. Вопрос пока так и не решен.

- Михаил Сергеевич, почему у пчеловодов не получается отстоять свои требования?

- Конфликтной ситуации как таковой могло бы не быть, если бы пчеловоды брали эти участки в аренду для своих целей. И брали не только тот маленький участок под пасекой, а большую площадь, на которой произрастает липа. Информация в органах власти о том, где она растет, в каком объеме, есть. Мы рассматривали их обращение, дело в том, что лесные вопросы регулируются независимо от субъекта Российской Федерации. Это собственность РФ. Подобное отношение к липе сформировалось здесь, на территории Приморского края. Когда мы советуемся со специалистами других регионов Дальнего Востока, там такого вопроса не возникает.

- Потому что там в таком количестве она не растет, там ее можно заносить в Красную книгу, например в Амурской области… А здесь, в Приморье, ситуация несколько иная, и почему бы липу не занести в перечень ограниченных к рубке видов?

- Липа редко возобновляется семенами, в основном порослью. Она ведь должна обновляться, чтобы плодоносить. Мы увеличили ей возраст рубки, чтобы использовать дерево как можно дольше как пищевой ресурс. Когда обсуждается лесохозяйственный регламент, а это делается публично (вывешивается на сайте), все пчеловоды, которые заинтересованы конкретно в лесохозяйственном регламенте конкретной территории - Кавалеровского лесничества, Пожарского и пр., могут дать предложение, чтобы эти и эти участки не рубить, запретить их к рубке и не разрешать там заготовку древесины. Однако замечаний по лесохозяйственному регламенту, когда эти участки вывешивали на обсуждение в 2009, 2010 годах, не было.

- Тогда и пчеловодства как отрасли еще не было, оно только- только стало восстанавливаться. Может, дело в более сильном лобби лесозаготовителей?

- Есть орган власти субъекта РФ, который готовит эти регламенты, вывешивает их на обсуждение. И он обязан рассмотреть любое обращение, хоть от одного гражданина, хоть от крупной компании, если есть замечание к тому или иному лесохозяйственному регламенту. И принять взвешенное решение, почему он на том или ином участке ограничивает использование или разрешает.

- А можно ли вносить изменения в принятый регламент?

- Законом предусмотрено внесение изменений, есть процедура внесения таких изменений, все путем публичного обсуждения. То есть тихонечко что-то внести и поправить нельзя. Я удивлялся, что многие люди пишут обращения аж на президента, хотя есть процедуры, которые должны работать на местах, в регионах. Их специально предусмотрели, чтобы вопросы решались на региональном уровне.

- То есть пчеловоды не смогли решить этот вопрос здесь, потому что...

- Не знали процедуры.

- Но им могли подсказать во властных структурах, где ее знают?

- Могли.

- Приморцы уже получили возможность стать обладателями бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке, в том числе и в лесных угодьях.

- Я думаю, что использование «дальневосточного гектара» в приложении к лесу не будет связано с рубкой древесины, это прежде всего те же пасеки. Почему бы не взять гектар липы?

- А если человеку достанется участок, где липы мало, ее уже кто-то вырубил или материалы лесоустройства не соответствуют действительности, такое, оказывается, бывает. Сможет ли человек заняться видовой заменой? То есть насаживать липу, замещая ею другие породы деревьев?

- Думаю, что можно. В проекте освоения лесов можно предусмотреть мероприятия по воспроизводству лесов. Если человек на своей территории заинтересован в том, чтобы в большей мере произрастали растения-медоносы, то все это можно предусмотреть, естественно не затаскивая туда какие-то инвазивные виды из Америки, то есть те, что здесь в природе не произрастают. Нужен проект таких работ, это предусмотрено Лесным кодексом. Для человека, который взял один га, он будет в упрощенной форме. На сайте вариант проекта вывешен для обсуждения.

Вообще, ситуация с использованием лесных земель во многом будет зависеть от местной власти, считает Михаил Доронин. От того, как она будет информировать людей, желающих взять дальневосточный гектар.

- Внутри лесного фонда есть много земель сельхозназначения. Они считаются лесным фондом, но на них разрешено сельскохозяйственное использование. Сейчас эти территории не используются, а когда-то там были леспромхозы, значит есть какие-то дороги, пусть и плохие, какая-то инфраструктура. Нужно показывать все это гражданам, - считает чиновник Минприроды.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

«Дальневосточный гектар» поставят на кадастровый учет по упрощенной схеме

Порядок постановки «дальневосточного гектара» на кадастровый учет упрощен до минимума. Филиалы Федеральной кадастровой палаты в регионах Дальнего Востока ставят на кадастровый учет в течение трех рабочих дней все без исключения земельные участки, которые граждане получают в рамках программы «Дальневосточный гектар», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Претендентам на гектары не требуется привлекать ни кадастровых инженеров, ни геодезистов, ни юристов. Помимо этого, процедура постановки на учет совершенно бесплатна и упрощена для заявителей до минимума.

ЦИТАТА

Открытое письмо Президенту РФ В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Просим Вас взять на себя личную ответственность за судьбу отрасли сельского хозяйства - пчеловодства в Приморском крае (ПК), одном из крупнейших заготовителей меда в России.

Судьбы пчеловодства и многих связанных с ним людей в ПК напрямую зависят от восстановления охранного статуса видов липы амурской, маньчжурской и Таке, действовавшего многие десятилетия, а именно: запрета заготовки их древесины в ПК.

В сегодняшних реалиях таким механизмом является включение в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 (далее - Перечень), липы амурской, л. маньчжурской и л. Таке для территории Приморского края.

До 2007 года липа была запрещенной в рубку породой в районах развитого пчеловодства, куда входили вся территория Приморского, значительная территория юга Хабаровского края и ЕАО. С 2007 г. в ПК происходит хищническая во все возрастающих объемах вырубка липы. Только официально учтенные Департаментом лесного хозяйства ПК ежегодные объемы заготовки древесины липы в крае с 2008 г. по 2014 г. выросли с 17892 куб. м до 162291 куб. м.

По данным Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса, «годовая расчетная лесосека Приморского края составляет семь миллионов метров кубических пород, идущих в рубку. Вырубаемый объем деревьев породы липы в этом объеме составляет 4,3%». Но 4,3% от 7000000 куб. м - это 301 куб. м.

В действительности объем вырубки липы в разы больше: по данным Департамента лесного хозяйства ПК, для липы «из пяти срубленных деревьев только одно соответствует предъявляемым требованиям к деловой древесине, а остальные остаются на лесосеке, так как значительная часть из них дуплистая».

Мы считаем, что многократно возросший спрос иностранных заказчиков на древесину липы с юга российского Дальнего Востока в целом и из ПК в частности, при том, что лесоматериалы из липы легко заменяются аналогичными сортиментами из осины и белой березы, и соответствующее ему увеличение только официально учтенных Департаментом лесного хозяйства объемов заготовки древесины липы в крае с 2008 г. по 2014 г. более чем в 9 раз, или 907%, являются спланированной провокацией, направленной на снижение позиций, вплоть до устранения с рынка пчеловодческой продукции ПК и Российской Федерации и замены натурального меда суррогатами, в том числе и для российского потребителя. Это представляет реальную угрозу экономической, продовольственной безопасности РФ и подрывает здоровье населения России.

(Представлены выборочные места.)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.