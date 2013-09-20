В Приморье объем инвестиций в основной капитал снизился в 2 раза

В Приморском крае в январе-августе 2013 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования использовано 47,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в 2 раза меньше аналогичного периода прошлого года.



Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 31,7 млрд. рублей, 60,5% к январю-августу 2012 года, сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.



В августе объем работ составил 6,5 млрд рублей и снизился по сравнению с августом прошлого года в 1,4 раза.



С начала года введены жилые дома общей площадью 231,9 тыс. кв. м, на 0,1% меньше января-августа 2012 года, индивидуальными застройщиками построено 99,1 тыс. кв. м жилья (42,7% ввода жилья по Приморскому краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением снизился на 22,8%.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.