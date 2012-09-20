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В Приморье кадры для нефтехимического комплекса теперь готовят во Врангеле
ПРИМОРЬЕ, 19 сентября, ZRPRESS. Первый «Роснефть-класс» начал работу в школе Врангеля №19 «Выбор».
Для микрорайона открытие специализированного класса – большое событие: обучение в нем гарантирует то, что на новом предприятии действительно будут работать местные жители. Нефтехимический комплекс ВНХК уже в 2017 году обеспечит работой более 2 000 человек. Но новая для Приморья отрасль требует новых кадров. Чтобы на производстве во Врангеле работали находкинцы, компания реализует масштабную образовательную программу.
- Роснефть-класс позволяет школьникам получить не только более глубокие знания по основным школьным предметам, но и практические навыки в химии и физике, - отмечает заместитель генерального директора ЗАО «ВНХК» по кадровой и региональной политике Елена Богослова. – Ребят ждет очень серьезная подготовка, благодаря которой учиться в вузе им будет гораздо легче. После завершения образования они могут пойти работать на любое производство в нефтегазовой сфере. Ведь «Роснефть» - это государственная компания, и мы готовим кадры не только для себя, но и для всей России.
«РН-класс» во Врангеле стал третьим специализированным классом, открытым при поддержке ВНХК в Приморье. Еще два таких класса успешно работают в средней школе села Владимиро-Александровское. Компания полностью берет на себя затраты, связанные с организацией образовательного процесса: ремонтирует и оснащает кабинеты современной техникой, финансирует занятия школьников с преподавателями ДВФУ и визиты ребят в университет, оплачивает курсы повышения квалификации школьных учителей, организует различные командообразующие мероприятия.
- Открытие классов профессиональной ориентации – мудрая политика ВНХК, - считает заместитель начальника территориального управления «поселок Врангель» НГО Оксана Петрова. - Об этом многие говорят, но мало кто воплощает это на практике. Восточная нефтехимическая компания демонстрирует реальную заботу о будущем наших детей. Я искренне поздравляю тех, кому повезло учиться в этом классе.
Как правило, выпускников «РН-классов» отличает высокая успеваемость, они лучше, чем их сверстники, сдают ЕГЭ, и без проблем поступают на бюджетные места востребованных в нефтехимии и нефтепереработке специальностей. В свою очередь, ВНХК продолжает работать с ребятами и в университете, как с учащимися профильных направлений подготовки. Им предоставляется возможность проходить практику на предприятиях «Роснефти», отличники получают корпоративную стипендию.
«Золотой Рог».
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