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В Приморье введен режим повышенной готовности

20 Августа 2018, 12:40 | Приморье

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в понедельник, 20 августа, приведены в повышенную готовность. Соответствующее распоряжение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий подписал по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко первый вице-губернатор – заместитель председателя КЧС Александр Костенко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

По сообщению Примгидромета, значительное ухудшение погодных условий ожидается в результате действия тайфуна Rumbia и приближающего тайфуна Soulik.

Как сообщают синоптики, бывший тайфун Rumbia, превратившись в тропическую депрессию, продолжает смещаться над восточными районами Китая на север, и по расчетным данным, ночью 21 августа выйдет на север Желтого моря. Свою энергию и влагу тропический циклон передаст атмосферному фронту, который будет смещаться над территорией Приморского края днем 21 августа, ночью и утром 22 августа. Специалисты прогнозируют дожди в Приморье, в южной половине и на востоке сильные. Не исключены локальные ливни опасной категории. На побережье и местами в континентальной части края усилится южный ветер до 15-22 метров в секунду.

Еще большую опасность на данный момент, по сообщению Примгидромета, представляет тайфун Soulik. Сейчас он медленно смещается над акваторией Тихого океана. Большинство расчетных прогностических схем мировых погодных центров в данный момент прогнозируют его смещение к утру 23 августа на центральную часть Корейского полуострова. Возможно, тайфун выйдет на северо-запад Японского моря и пройдет непосредственно над территорией Приморья, оказывая в большей степени влияние на западную половину края.

На сегодняшний день в 15 муниципальных образованиях Приморья уже введен режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальных звеньев подсистемы РСЧС.

По данным Примгидромета, на территории Приморского края и во Владивостоке 22-24 августа возможное резкое ухудшение погодных условий с ливневыми дождями с грозами и осадками до 40 миллиметров, местами сильными осадками 50 миллиметров более за 12 часов при грозе и шквалистом усилении ветра до 24 метров в секунду.

Исходя из анализа обстановки, комиссия при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела с 20 августа режим повышенной готовности на всей территории региона. В крае продолжает работу оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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