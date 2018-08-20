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Tele2 подготовила сеть к бархатному сезону в Приморье

20 Августа 2018, 12:00 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил сеть скоростного мобильного интернета в 9 бухтах Приморского края. Также технические работы прошли в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных трасс.

Скоростной мобильный интернет Tele2 стал доступен отдыхающим в бухтах Флотская, Рифовая, Гека, Нарва, Руднева, Парис, Ахлестышева, Перевозная и Абрек. Проведенные технические работы позволили увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета вдоль дорог по направлению Владивосток-Находка, Владивосток-Шамора и Владивосток-Аэропорт.

В результате модернизации оборудования, доступ к скоростному мобильному интернету оператора появился у жителей ряда населенных пунктов Октябрьского, Михайловского, Анучинского, Яковлевского, Шкотовского, Хасанского, Спасского, Надеждинского, Кировского, Лесозаводского, Чугуевского, Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского и Партизанского районов, а также в пригородах Владивостока, Большого Камня, Находки, Фокино, Партизанска и на острове Русский.     

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«Мы продолжаем расширение покрытия 4G сигнала и увеличиваем емкость сетей. Сегодня перед Tele2 стоит серьезная задача – закрыть все белые пятна на карте скоростного мобильного интернета в Приморье. Компания продолжит инвестировать в развитие и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе».

Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в стандарте 4G клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой LTE и SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Использование высокоскоростного мобильного интернета не повлияет на тарификацию – все услуги будут предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: связь  сезон  tele2  туризм 



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