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Мэр определил для центра Владивостока пятилетку
17 августа впервые градосовет Владивостока проводил мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО, отметивший, что ему очень хотелось бы, чтобы работа этого органа опять возобновилась, стала регулярной и эффективной.
- Я действительно хочу развивать город, действительно хочу учесть все возможные новшества и новации, и наработки мастер-плана, разработанного японской компанией «Никкен Сиккей». Желаю реально реализовать проект развития центра города с учетом предложений инвесторов и мнений профессионального сообщества в ближайшей перспективе – пять лет. Вероятно, в 2-3 этапа.
На этом градосовете был рассмотрен принципиальный вопрос – о реконструкции центральной площади города с освоением подземного пространства и прилегающих к площади территорий.
Мэр отметил, что ожидал от инвестора – компании ЗАО «Центр «Строй» и проектировщиков более реалистичной концепции, предусматривающей под площадью 1 000 парковочных мест, которые могли бы разгрузить улицы в центре города, но был, по сути, предложен торговый центр с парковкой, которая вряд ли сможет обслуживать по норме даже торговые площади. Вместе с тем он выразил надежду, что с учетом серьезных замечаний членов градосовета и пожеланий города, концепция изменится, и, прежде всего, будет реализовываться потребность центра города именно в парковочных местах.
- То, о чем мы сегодня говорили, соотносится с мечтами, - отметил Виталий Веркеенко. - Но мечты нужно конкретизировать и реализовать. У нас уже есть генплан города, с учетом концепции, которая была разработана «Никкен Сиккей». В нем учтены те мечты, которые мы вместе с вами высказывали, в том числе на общественных слушаниях. И я хотел бы, чтобы мы поэтапно перешли к детализации мастер-плана и его отражения в генплане с учетом всех ограничений, имеющихся и тех, которые можно отменить, чтобы все-таки реализовать проект развития центра города.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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