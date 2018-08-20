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Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
Вопрос о повышении высотности строящегося здания ресторанного комплекса закрыт
На прошедшем экстренном градосовете Владивостока с повестки дня был снят вопрос о повышении высотности строящегося здания ресторанного комплекса в районе ул. Суханова, 39.
Разрешением на строительство, действительным до 8 февраля 2020 года, его высотность определена в 9 этажей, притом что ранее на этом месте этим же застройщиком предполагались к реализации более высотные проекты. Сначала гостинично-административного комплекса, а затем 23-этажного жилого дома.
Известно, что заказчиком строительства ресторанного комплекса является компания ООО «Комплекс-Восток», руководимая супругой депутата Законодательного собрания Приморья Татьяна АХОЯН, а подрядчиком – ООО «АТР-строй». Проект был выполнен ООО «Архитектурный фонд».
Понятно, что более высотное здание в центре Владивостока застройщику более выгодно. Однако против этого сегодня выступает общественность, считая, что крупный объект в этом месте будет портить облик исторической части города.
Для отказа в повышении этажности строящегося объекта и рассмотрения этого вопроса на градосовете оказалась существенной и другая не менее серьезная причина.
Как отметил на градосовете мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО, в районе видовой площадке на ул. Аксаковской на Орлиной сопке в ближайшее время предстоит строительство огромного музейного комплекса «Россия — моя история». На него будет из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд. рублей. Когда этот вопрос недавно обсуждался с зампредом правительства Ольгой ГОЛОДЕЦ, пребывавшей во Владивосток, то совместным протоколом было определено, не вносить никаких изменений в зоне, которая определена под проект музейного комплекса, поскольку здесь кое-что должно существенно измениться. Так, вероятно, линия фуникулера будет увеличена и появится новая верхняя станция. Строящийся ресторан оказался в зоне развития музейного комплекса. Поэтому вопрос о повышении его этажности снят.
Анастасия Котлярова (фото)
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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