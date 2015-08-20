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Второй Тихоокеанский туристский форум сделает акцент на морском и событийном туризме в Приморье
20 Августа 2015, 18:15 | Приморье
Программу второго Тихоокеанского туристского форума обсудили на заседании организационного комитета, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-слежбу администрации Приморья.
В нем приняли участие представители департамента туризма Приморского края, туристско-информационного центра Приморья, Дальэкспоцентра, приморского регионального союза туроператов и другие.
Тихоокеанский туристский форум стал отличной демонстрационной площадкой для приморских брендов, позволяющей в полной мере раскрыть туристический потенциал региона. По словам организаторов, на втором Тихоокеанском туристском форуме отдельный блок будет посвящен морскому круизному туризму, имеющему очень важное значение для туристической отрасли Приморья.
«Так, в рамках Второго Тихоокеанского туристского форума мы хотели бы презентовать проект пассажирского терминала в бухте Парис острова Русский. Уверен, проект послужит развитию региона», – отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Особое внимание в рамках развития морского круизного туризма участники уделят разработке трансграничных маршрутов в пределах так называемого Восточного кольца России.
Также организаторы Второго Тихоокеанского туристского форума уделят особое внимание событийному туризму. Так, эксперты уже приступили к разработке событийного календаря Приморья.
По словам вице-губернатора Приморского края Сергея Нехаева, Владивосток и Приморский край призваны стать туристским хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, Первый Тихоокеанский туристский форум и одно из его ключевых событий – выставка PITE – прошли с 21 по 23 мая на острове Русский в Приморье. Организатором форума выступил департамент туризма Приморского края при поддержке Ростуризма, соорганизаторами – ДВФУ и ВГУЭС.
По мнению главы региона Владимира Миклушевского, проведение форума в Приморье, позволило наиболее полно показать возможности края.
«Приморье сегодня активно участвует во всех процессах АТР. У нас реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе и в туристической отрасли. Чтобы наиболее полно показать возможности края, в этом году мы вышли за рамки традиционной Тихоокеанской международной туристской выставки PITE. Мы проводим Тихоокеанский туристский форум, на котором будут обсуждаться перспективы развития этой сферы в регионе, как сделать ее более конкурентоспособной», – обозначил глава региона.
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Теги: туризм дальэкспоцентр форум
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