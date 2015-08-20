Второй Тихоокеанский туристский форум сделает акцент на морском и событийном туризме в Приморье

Программу второго Тихоокеанского туристского форума обсудили на заседании организационного комитета, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-слежбу администрации Приморья.

В нем приняли участие представители департамента туризма Приморского края, туристско-информационного центра Приморья, Дальэкспоцентра, приморского регионального союза туроператов и другие.

Тихоокеанский туристский форум стал отличной демонстрационной площадкой для приморских брендов, позволяющей в полной мере раскрыть туристический потенциал региона. По словам организаторов, на втором Тихоокеанском туристском форуме отдельный блок будет посвящен морскому круизному туризму, имеющему очень важное значение для туристической отрасли Приморья.

«Так, в рамках Второго Тихоокеанского туристского форума мы хотели бы презентовать проект пассажирского терминала в бухте Парис острова Русский. Уверен, проект послужит развитию региона», – отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Особое внимание в рамках развития морского круизного туризма участники уделят разработке трансграничных маршрутов в пределах так называемого Восточного кольца России.

Также организаторы Второго Тихоокеанского туристского форума уделят особое внимание событийному туризму. Так, эксперты уже приступили к разработке событийного календаря Приморья.

По словам вице-губернатора Приморского края Сергея Нехаева, Владивосток и Приморский край призваны стать туристским хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Первый Тихоокеанский туристский форум и одно из его ключевых событий – выставка PITE – прошли с 21 по 23 мая на острове Русский в Приморье. Организатором форума выступил департамент туризма Приморского края при поддержке Ростуризма, соорганизаторами – ДВФУ и ВГУЭС.

По мнению главы региона Владимира Миклушевского, проведение форума в Приморье, позволило наиболее полно показать возможности края.

«Приморье сегодня активно участвует во всех процессах АТР. У нас реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе и в туристической отрасли. Чтобы наиболее полно показать возможности края, в этом году мы вышли за рамки традиционной Тихоокеанской международной туристской выставки PITE. Мы проводим Тихоокеанский туристский форум, на котором будут обсуждаться перспективы развития этой сферы в регионе, как сделать ее более конкурентоспособной», – обозначил глава региона.