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Во Владивостоке готовится к открытию специализированная выставка "Строительство"
20 Августа 2015, 15:40 | Приморье
Во Владивостоке с 16 по 18 сентября пройдет 23-я специализированная выставка «Строительство». Выставка будет работать в помещении спорткомплекса «Чемпион» ВГУЭС (ул. Гоголя, 41). Организатор – «Дальэкспоцентр» при поддержке администрации города Владивостока, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В ходе выставки планируется не только представить максимально широкий спектр современных строительных технологий, материалов и механизмов, но и организовать целый ряд конференций, семинаров и круглых столов в области строительства.
Так, в деловой программе выставки планируются конференция «Стратегические планы развития и меры поддержки строительного комплекса Приморского края», круглые столы «Вопросы капитального ремонта многоквартирных жилых домов», «Система качества в строительстве. Состояние, перспективы», «Градостроительная политика в Приморском крае», «Стратегические проекты Приморского края».
В программе - семинар «Энергоэффективные технологии и материалы для малоэтажного строительства», «Современные строительные материалы и технологии» и другие.
В павильонах выставки будут представлены лучшие практики жилищного просвещения и общественного контроля в сфере ЖКХ Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия, выставка студенческих и преподавательских проектов поселков, жилых комплексов, индивидуальных домов.
Как подчеркивают организаторы, выставка «Строительство» – это эффективная бизнес-площадка для укрепления позиций на рынке региона, поиска новых партнеров, привлечения клиентов и увеличения продаж.
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Теги: выставка строительство
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