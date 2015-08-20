www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Во Владивостоке готовится к открытию специализированная выставка "Строительство"

20 Августа 2015, 15:40 | Приморье
Во Владивостоке с 16 по 18 сентября пройдет 23-я специализированная выставка «Строительство». Выставка будет работать в помещении спорткомплекса «Чемпион» ВГУЭС (ул. Гоголя, 41). Организатор – «Дальэкспоцентр» при поддержке администрации города Владивостока, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
 
В ходе выставки планируется не только представить максимально широкий спектр современных строительных технологий, материалов и механизмов, но и организовать целый ряд конференций, семинаров и круглых столов в области строительства.
 
Так, в деловой программе выставки планируются конференция «Стратегические планы развития и меры поддержки строительного комплекса Приморского края», круглые столы «Вопросы капитального ремонта многоквартирных жилых домов», «Система качества в строительстве. Состояние, перспективы», «Градостроительная политика в Приморском крае», «Стратегические проекты Приморского края».
 
В программе - семинар «Энергоэффективные технологии и материалы для малоэтажного строительства», «Современные строительные материалы и технологии» и другие.
 
В павильонах выставки будут представлены лучшие практики жилищного просвещения и общественного контроля в сфере ЖКХ Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия, выставка студенческих и преподавательских проектов поселков, жилых комплексов, индивидуальных домов.
 
Как подчеркивают организаторы, выставка «Строительство» – это эффективная бизнес-площадка для укрепления позиций на рынке региона, поиска новых партнеров, привлечения клиентов и увеличения продаж.
 
 
Автор:
Теги: выставка  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru