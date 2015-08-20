Будущее российских ЛПХ - в фермерских хозяйствах, считает глава АККОР

Развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в России должно идти по пути перехода к фермерству, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Но для этого необходимо внести изменения в законодательство и убрать многочисленные административные барьеры, с которыми сталкиваются фермеры, считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир ПЛОТНИКОВ.

«Многие личные хозяйства за последние годы, благодаря в том числе и государственной поддержке, превратились в высокотоварные хозяйства, поэтому переводить их в систему ответственных рыночных отношений надо грамотно, взвешенно и в первую очередь методами стимулирования, а не принуждения», - цитирует Плотникова «Интерфакс».

По его словам, есть ЛПХ, в которых содержатся до 10 тыс. овец, 300 коров и 1 тыс. свиней. «Конечно, это не для личного потребления, как предусматривает статус подсобного хозяйства», - сказал он. Дальнейшее развитие таких хозяйств он видит в переходе в фермерство.

Однако, заявил Владимир Плотников, «на практике пока все идет наоборот». Только за последние три года более 93 тыс. фермерских хозяйств перешли в личные подсобные хозяйства. Это связано с «невыносимым административным давлением, с которым сталкиваются фермеры, с жесткими ветеринарными, санитарными и экологическими требованиями», считает он.

«Так, ферма должна быть удалена от дома на 300-500 метров, такой нормы нет ни в одной стране. Кроме того, на ней должен быть теплый санпропускник, биотермическая яма и т.д.,» - уточнил глава АККОР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.