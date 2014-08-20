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Школы Приморья хотят обеспечить местной продукцией
Глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе рабочей поездки в Артемовский городской округ посетил гормолокозавод «Артемовский».
Здесь ему продемонстрировали все этапы производства, начиная от сбора молока и заканчивая упаковкой различной продукции. Главе региона показали и контрольный пункт, где можно проследить все операции, которые выполняются на производстве. В сутки предприятие выпускает до 50 тонн молочной продукции.
Владимир Миклушевский отметил, что такие производства необходимы не только для развития экономики города и края, но и для обеспечения жителей качественной продукцией.
«Это суперсовременное производство, оно дает не только качественную продукцию для рынка, но и повышает производительность труда и позволяет людям повышать зарплату», - отметил глава Приморья.
Во время осмотра производства одна из работниц предприятия поинтересовалась у главы края, планируется ли создание программы по обеспечению школ местным молоком.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.
«В этом году мы запустили такой пилотный проект: во все приморские лагеря, где отдыхают наши дети, поставляют местные мед, молоко и овощи. Наши дети должны есть только самые лучшие продукты. В следующем году мы ее обязательно продолжим. Я думаю, что это совершенно правильная идея по обеспечению школ качественной местной молочной продукцией», - заявил глава региона.
Также на производстве подняли вопрос сбора молока от частных производителей.
«Летом приморские фермеры собирают столько же молока, как и наше предприятие. Но собирать их молоко трудно технологически. Мы сейчас думаем, как это сделать», - рассказал генеральный директор управляющей компании Гормолокозавода Александр БЕККЕР.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня эта тема требует особой проработки, так как приморский рынок обеспечен местным молоком лишь на 30%.
«Обидно, когда свое молоко есть, а к нам его продолжают привозить из Москвы. Мы сейчас вместе с департаментом и предприятиями подумаем, как организовать эту работу», - добавил он.
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