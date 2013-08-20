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"Газпром" переименовал одну из "дочек" в "Газпром СПГ Владивосток"
20 Августа 2013, 17:08 | Приморье
ООО «Эколого-аналитический центр газовой промышленности», 100-процентная дочерняя компания ОАО «Газпром», переименовано в ООО «Газпром СПГ Владивосток», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».
Регистрация компании пока не изменилась - это по-прежнему улица Строителей в Москве. Но ранее сообщалось, что проектная компания получит регистрацию во Владивостоке. Обсуждалась также регистрация по месту непосредственного нахождения будущего завода - в Хасанском районе Приморского края.
Руководитель ООО после переименования пока не поменялся - это по-прежнему Надежда БОЯРЧУК.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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