"Газпром" переименовал одну из "дочек" в "Газпром СПГ Владивосток"

ООО «Эколого-аналитический центр газовой промышленности», 100-процентная дочерняя компания ОАО «Газпром», переименовано в ООО «Газпром СПГ Владивосток», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Регистрация компании пока не изменилась - это по-прежнему улица Строителей в Москве. Но ранее сообщалось, что проектная компания получит регистрацию во Владивостоке. Обсуждалась также регистрация по месту непосредственного нахождения будущего завода - в Хасанском районе Приморского края.

Руководитель ООО после переименования пока не поменялся - это по-прежнему Надежда БОЯРЧУК.

газета "Золотой Рог", Владивосток.