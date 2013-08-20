Докеры ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" встали в позу

Как и предполагал «ЗР», реорганизация ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) через присоединение к нему ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ) встретила противодействие со стороны докеров, которые недовольны тем, что из-за реорганизации предприятия у них сократится отпуск и уменьшится зарплата. Разногласия между работодателем (ВМТП в настоящее время контролируется группой «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА) и докерами пока не сказываются на рабочем процессе.

Участники рынка (морские перевозчики и экспедиторы) спокойно относятся к разворачивающимся событиям и не собираются менять схемы своей работы. Но сторонние наблюдатели считают, что владельцам терминала стоит понять, что с докерами, привыкшими к своему привилегированному положению, в любом случае шутки плохи.

На прошлой неделе около 100 работников ЗАО «ВКТ» объявили о начале так называемой «итальянской забастовки», в ходе которой они выполняют работу исключительно в рамках должностных инструкций и правил.

В ЗАО «ВКТ» действует коллективный договор, в котором определены основные трудовые и социальные права и гарантии работников. В коллективном договоре ОАО «ВМТП» не оговариваются условия труда, права работников, а правила оплаты временно установлены локальными нормативными актами, озвучил позицию забастовщиков председатель Союза докеров Владивостокского порта Александр ТОЛКАЧЕВ.

Ожидается, что в среднем зарплата за счет сокращения денежных доплат и премий упадет на 10 тыс. рублей, а отпуск сократится. «Хотя руководство уверяет нас, что этого не произойдет», - сказал профлидер.

Досье: ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ВМТП и ВКТ входят в Транспортную группу FESCО, контролируемую группой «Сумма» Зиявудина Магомедова. FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ.

Решение о создании на базе ОАО «ВМТП» «единого стивидора» было принято руководством FESCO еще в январе 2012 года. Реализация проекта началась во II квартале прошлого года.

Мероприятия, проводимые в рамках создания «единого стивидора» во Владивостокском морском торговом порту, предусматривают объедение в одном юридическом лице - ОАО «ВМТП» - компаний-участников единого технологического процесса переработки грузов и перевод их трудовых коллективов в штат ВМТП.

Наблюдательный совет ОАО «ВМТП» 26 июля принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в целях конвертации в них обыкновенных акций ЗАО «ВКТ». Решение предусматривает конвертацию 28836394/1405998852 обыкновенной акции ЗАО «ВКТ» номинальной стоимостью 10 рублей в 1 обыкновенную именную акцию допвыпуска ОАО «ВМТП» номинальной стоимостью 0,1 рубля. Допэмиссия АО «ВМТП» составит 1 млрд 405 млн 998,852 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Согласно решению совета, при присоединении терминала погашаются акции ЗАО «ВКТ», принадлежащие ЗАО «ВКТ», ОАО «ВМТП», а также акции ОАО «ВМТП», принадлежащие ЗАО «ВКТ».

Предполагается, что ВМТП перейдет имущество ЗАО «ВКТ» стоимостью 15 млрд 615 млн рублей, все его права и обязанности.

Пресс-служба ВМТП в конце прошлого года заявляла, что все перемещения персонала будут осуществляться с соблюдением норм Трудового кодекса РФ. На конец 2012 года на причалах ВМТП работали около 900 докеров. Средний уровень их ежемесячной заработной платы в первом полугодии 2012 года составлял 51 тыс. рублей. «Этот показатель является одним из самых высоких в дальневосточном портовом комплексе. По завершении процесса реорганизации в 2013 году штатная численность ОАО «ВМТП» составит порядка 2040 человек, из которых 1,5 тыс. - работники, занятые в процессе производства погрузочно-разгрузочных работ. Проведение реорганизации в ОАО «ВМТП» нацелено на оптимизацию производственных и управленческих процессов, повышение эффективности и прозрачности работы предприятия, создание унифицированной системы мотивации для портовиков, формирование единого крупного налогоплательщика», - сообщала пресс-служба.

Как видим, на практике процесс реорганизации оказался «с острыми углами». По сведениям «ЗР», ВМТП по итогам реорганизации планирует сокращение численности персонала до 1,8 тыс. человек. Экономия на 240 работниках оценивается в около 125 млн рублей в год. Честно скажем, для такого предприятия не очень большие деньги. Стоит отметить, что из нового коллективного договоры с работниками ВМТП, разработка которого ведется в текущем году, могут быть исключены договора жилищной программы и пункт об оказании материальной помощи многодетным семьям. Кроме того, может быть упрощена схема работы с советом ветеранов и исключены дополнительные требования профсоюза. По данным «ЗР», ответственным за оптимизацию затрат на персонал назначен первый зам генерального директора ВМТП Майкл ФРИДРИХ. «ЗР» готов выслушать позицию руководства ВМТП или его акционеров.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.