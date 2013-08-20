В Приморском крае "Тернейлес" нацелился на "Приморсклеспром"

ОАО «Тернейлес» (одно из крупнейших лесозаготавливающих предприятий Дальнего Востока) рассматривает вариант приобретения 100% акций ОАО «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром»), сообщил «ЗР» генеральный директор «Тернейлеса» Владимир ЩЕРБАКОВ.

В настоящее время обязательное в таком случае ходатайство о приобретении контроля находится на рассмотрении в Приморском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Г-н Щербаков не озвучивает финансовых подробностей возможной сделки. По мнению участников рынка, стоимость актива может составить минимум $100 млн. При том, что «Приморсклеспром» перманентно испытывает затруднения.

«Главный актив «Приморсклеспрома» – долгосрочные права аренды на участки под рубку. Это как по аналогии с квотами в рыбном бизнесе. Все остальное – оборудование, а оно, как правило, китайское, а значит, не имеющее особого спроса, пакеты акций проблемных «дочек» и т.д. – это не в счет», - отмечает представитель одного из дальневосточных лесопромышленных холдингов.

Досье: ОАО «Приморские лесопромышленники» в основном занимается совместной организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сейчас сосредоточено в северных районах края, где находятся ее филиалы «Чугуевский» и «Светлая». Последние годы характерны увеличением поставки круглого леса на рынок Китая и практически прекращением поставок на рынки Японии и Южной Кореи. Уставный капитал ОАО составляет 3 млн 795,119 тыс. рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номинальной стоимость 33,22 рубля. В настоящее время 19,61% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, еще 8,9% - первому заместителю гендиректора Виктору МЕДВЕДЮ. «Приморсклеспрому» принадлежит 72,02% акций ОАО «Ольгалес».

«Мы обратились в УФАС. Как дальше получится – так получится. Если мы договоримся с владельцами («Приморсклеспрома». – Прим. авт.) – это будет взаимный интерес. Не договоримся – другой вопрос. Пока мы только выполняем требования законодательства при подходе к данному вопросу. Если нам не разрешат, то и переговоров не будет. Разрешат – приступим к переговорному процессу. Договоримся или нет – другой вопрос», - сказал в беседе с корр. «ЗР» Владимир Щербаков

Досье: ОАО «Тернейлес» осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Кавалеровском и Пожарском районах Приморского края. «Тернейлес» представляет группу из четырех компаний, которая включает дочерние предприятия ОАО «Рощинский КЛПХ» (доля владения - 100%), ОАО «Амгу» (85,74%), ЗАО «ПТС Хардвуд» (55,56%) и зависимую компанию ЗАО «СТС Текновуд» (46,67%). Уставный капитал ОАО «Тернейлес» составляет 145 млн 592 тыс. рублей. Он разделен на 582 тыс. 368 обыкновенных акций номиналом 250 рублей. Японской Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций, гендиректору Владимиру Щербакову - 30,35%.

Владимир Щербаков также заявил, что в настоящее время «Тернейлес» не рассматривает вариант присоединения «дочек».

«Пока нет. Холдинг сохраняется в его нынешнем виде. По крайней мере, на сегодняшний день это оптимальная структура. ОАО «Тернейлес» и без того достаточно крупная компания, и укрупнять ее дальше мы пока не видим смысла с точки зрения управляемости процессом», - пояснил глава «Тернейлеса».

По его словам, проекты по переработке древесины, реализованные «Тернейлесом», хоть и не принесли компании конкурентных преимуществ, но позволили диверсифицировать производство.

«Оба проекта выходят на рентабельность. В прошлом году мы имели убытки от производства пиломатериалов. Но в этом году рынок в целом изменился, и поэтому сегодня мы продаем с прибылью и пиломатериал. Понятно, что мы не поимели тех конкурентных преимуществ, которые обещало правительство при запрете экспорта круглого леса. Но в то же время сегодня мы оцениваем ситуацию так – это лучше, чем если бы мы продолжали торговать только круглым лесом в тех условиях, которые сегодня существуют. Потому что при 25% экспортной пошлины на круглый лес – это вроде бы как не совсем умерли, но толком и не живут. Развиваться с этим невозможно. И если вы посмотрите в целом на лесной бизнес Дальнего Востока, такие тенденции и прослеживаются. Только несколько крупных компаний на сегодняшний день имеют рентабельный бизнес. За счет объемов и за счет переработки, которая на сегодняшний день, к нашему счастью, не облагается пошлинами. Когда мы принимали решение о запуске двух заводов, мы понимали, что обратного пути нет. Был очень сложный период. Но сейчас мы считаем, что уже перешагнули этот рубеж», - сказал Виктор Щербаков.

Отметим, что акционеры ОАО «Тернейлес» на внеочередном собрании 3 октября рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава совета. По сведениям «ЗР», на собрании будут заменены все три менеджера, представляющие Sumitomo Corporation. Речь идет о технической замене.

«Наши японские партнеры не думают выходить из бизнеса. Я считаю, что нам с акционерами повезло. Это люди, которые думают о развитии бизнеса, и они зачастую нас даже подталкивают. Ведут активную работу по продвижению нашей продукции на внешнем рынке», - отметил гендиректор «Тернейлеса».

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.