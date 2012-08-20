Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Товарооборот Приморского края с КНДР увеличился на 40,2%
ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. 20 августа во Владивостоке врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров встретился с директором третьего департамента МИД КНДР товарищем ИМ Чхон Ир.
Во встрече приняли участие и.о. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Алексей Колмогоров, начальник управления по координации правоохранительной деятельности Приморского Лилия Гончарук, заместитель представителя МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов.
Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между КНДР и Приморским краем.
Как заметил директор третьего департамента МИД КНДР ИМ Чхон Ир, Приморский край в преддверии международного саммита АТЭС-2012 претерпел качественные изменения, в первую очередь, благодаря возведенным современным объектам.
«Мост на остров Русский пропагандируют все международные СМИ. Это сооружение олицетворяет талант вашего народа», - подчеркнул Им Чхон Ир.
Также в рамках встречи стороны обсудили вопрос укрепления экономического сотрудничества в области туризма, рыбной, металлургической промышленности и лесной отрасли.
В частности, товарооборот Приморского края с КНДР в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 40,2 процентов и составил $12,9 млн. Экспортные поставки из Приморья в КНДР выросли в 2,3 раза до $9,9 млн за счёт увеличения поставок рыбы и морепродуктов, плавсредств, нефти и нефтепродуктов.
Как было отмечено в рамках встречи, традиционно основной формой сотрудничества Приморья с КНДР является использование корейской рабочей силы в области строительства и сельского хозяйства. Как подчеркнул Сергей Сидоров, такая тенденция напрямую связана с высокой трудоспособностью, а также законопослушностью граждан КНДР. «Это дисциплинированные и трудолюбивые люди», - отметил врио первого вице–губернатора.
В рамках встречи стороны договорились активнее сотрудничать в рамках двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Администрации Приморского края Российской Федерации и Комитета по содействию международной торговле Корейской Народно-Демократической Республики в целях развития двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Наша задача – расширять и укреплять отношения между Приморским краем и КНДР», - отметил Сергей Сидоров.
Новости тематики
- Эффект саммита АТЭС: В Приморье формируется система, призванная обеспечить инвестиционный прорыв
- "Терминал Астафьева" в Приморском крае станет уникальным для России "чистым" угольным портом закрытого типа
- В Приморском крае спорный катамаран скоро сможет покинуть верфь
- Строительство зернового терминала в Приморье оценивается в 7 млрд рублей
- Приморский бизнес «ждал от саммита многого. Надеялся: уберут барьеры…»
- В Приморье состоится краевая конференция предпринимателей
- Инвестпроект модернизации интермодального «Терминала Астафьева» включен в число наиболее значимых для Приморья
- Интеграция Дальнего Востока в АТР требует грамотной логистики
- Товарооборот Приморского края с КНДР увеличился на 40,2%
- Виктор Гребнев и Игорь Школьный приняты в Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья
Новости раздела
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса