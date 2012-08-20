www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Товарооборот Приморского края с КНДР увеличился на 40,2%

20 Августа 2012, 19:19 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. 20 августа во Владивостоке врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров встретился с директором третьего департамента МИД КНДР товарищем ИМ Чхон Ир.

Во встрече приняли участие и.о. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Алексей Колмогоров, начальник управления по координации правоохранительной деятельности Приморского Лилия Гончарук, заместитель представителя МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов.

Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между КНДР и Приморским краем.

Как заметил директор третьего департамента МИД КНДР ИМ Чхон Ир, Приморский край в преддверии международного саммита АТЭС-2012 претерпел качественные изменения, в первую очередь, благодаря возведенным современным объектам.

«Мост на остров Русский пропагандируют все международные СМИ. Это сооружение олицетворяет талант вашего народа», - подчеркнул Им Чхон Ир.

Также в рамках встречи стороны обсудили вопрос укрепления экономического сотрудничества в области туризма, рыбной, металлургической промышленности и лесной отрасли.

В частности, товарооборот Приморского края с КНДР в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 40,2 процентов и составил $12,9 млн. Экспортные поставки из Приморья в КНДР выросли в 2,3 раза до $9,9 млн за счёт увеличения поставок рыбы и морепродуктов, плавсредств, нефти и нефтепродуктов.

Как было отмечено в рамках встречи, традиционно основной формой сотрудничества Приморья с КНДР является использование корейской рабочей силы в области строительства и сельского хозяйства. Как подчеркнул Сергей Сидоров, такая тенденция напрямую связана с высокой трудоспособностью, а также законопослушностью граждан КНДР. «Это дисциплинированные и трудолюбивые люди», - отметил врио первого вице–губернатора.

В рамках встречи стороны договорились активнее сотрудничать в рамках двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Администрации Приморского края Российской Федерации и Комитета по содействию международной торговле Корейской Народно-Демократической Республики в целях развития двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Наша задача – расширять и укреплять отношения между Приморским краем и КНДР», - отметил Сергей Сидоров.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru