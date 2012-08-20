Товарооборот Приморского края с КНДР увеличился на 40,2%

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. 20 августа во Владивостоке врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров встретился с директором третьего департамента МИД КНДР товарищем ИМ Чхон Ир.

Во встрече приняли участие и.о. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Алексей Колмогоров, начальник управления по координации правоохранительной деятельности Приморского Лилия Гончарук, заместитель представителя МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов.

Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между КНДР и Приморским краем.

Как заметил директор третьего департамента МИД КНДР ИМ Чхон Ир, Приморский край в преддверии международного саммита АТЭС-2012 претерпел качественные изменения, в первую очередь, благодаря возведенным современным объектам.

«Мост на остров Русский пропагандируют все международные СМИ. Это сооружение олицетворяет талант вашего народа», - подчеркнул Им Чхон Ир.

Также в рамках встречи стороны обсудили вопрос укрепления экономического сотрудничества в области туризма, рыбной, металлургической промышленности и лесной отрасли.

В частности, товарооборот Приморского края с КНДР в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 40,2 процентов и составил $12,9 млн. Экспортные поставки из Приморья в КНДР выросли в 2,3 раза до $9,9 млн за счёт увеличения поставок рыбы и морепродуктов, плавсредств, нефти и нефтепродуктов.

Как было отмечено в рамках встречи, традиционно основной формой сотрудничества Приморья с КНДР является использование корейской рабочей силы в области строительства и сельского хозяйства. Как подчеркнул Сергей Сидоров, такая тенденция напрямую связана с высокой трудоспособностью, а также законопослушностью граждан КНДР. «Это дисциплинированные и трудолюбивые люди», - отметил врио первого вице–губернатора.

В рамках встречи стороны договорились активнее сотрудничать в рамках двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Администрации Приморского края Российской Федерации и Комитета по содействию международной торговле Корейской Народно-Демократической Республики в целях развития двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Наша задача – расширять и укреплять отношения между Приморским краем и КНДР», - отметил Сергей Сидоров.