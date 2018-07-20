Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета

Жители Приморского края скачали в сети LTE «МегаФона» более 4 петабайт данных. Для сравнения: это почти 1,5 миллиона фильмов в HD-качестве

Более чем в три раза вырос объем мобильного LTE-трафика в сети «МегаФон» в Приморском крае в первом полугодии 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту объемов передачи данных способствует активное развитие оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также рост пользователей цифровых сервисов среди его абонентов.

Стабильный рост мобильного дата-трафика – общий тренд для телеком-индустрии. При этом приморские абоненты «МегаФона» в 2018 году – абсолютные лидеры по использованию мобильного интернета на Дальнем Востоке, и объемы передачи данных в сети оператора постоянно устанавливают новые рекорды. За первые 6 месяцев суммарный дата-трафик вырос вдвое, а в сетях четвертого поколения 4G/LTE объемы передачи данных возросли более чем в три раза. В общей сложности жители Приморского края скачали в сети LTE «МегаФона» более 4 петабайт данных. Для сравнения: это почти 1,5 миллиона фильмов в HD-качестве.

«К высоким скоростям мобильного интернета, как ко всему хорошему, человек привыкает быстро, и отказываться от новых возможностей пользователь уже не хочет, - отмечает Александр Доркин, технический руководитель Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – По мере обновления смартфонов наши абоненты еще активнее начинают пользоваться связью четвертого поколения, поэтому неудивительно, что трафик в сети 4G+/LTE в Приморье постоянно растет. Этому росту способствуют также удобные опции, которые позволяют любому человеку подобрать оптимальный для решения его задач объем трафика».

В прошлом году «МегаФон» запустил не имеющую аналогов линейку тарифных планов «Включайся!», построенную на реальных интересах цифровых пользователей. Названия тарифов этой линейки соответствуют наполнению по интересам - говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. В зависимости от предпочтений, абоненты получили неограниченный доступ к тем или иным сервисам – WhatsApp и другим мессенджерам, наиболее популярным социальным сетям, YouTube, стриминговым музыкальным сервисам. В марте этого года произошло обновление тарифных планов линейки «Включайся!». По итогам исследований предпочтений клиентов оператор сделал безлимитным трафик на ряд новых сервисов и приложений, увеличил пакеты интернета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.