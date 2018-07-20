В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу

Глава Приморского края Андрей Тарасенко пролонгировал деятельность Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству. Совет продолжит работу в прежнем составе.

Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству, водным биоресурсам и аквакультуре был создан в Приморье в 2013 г. Он призван обеспечить участие представителей общественности и экспертного сообщества в подготовке и выполнении решений в профильной сфере. В состав ОЭС по рыбе входят представители компаний, работающих в рыбопромышленном комплексе, отраслевой науки, ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Дальнего Востока по добыче минтая, крабов.

Актуализация экспертного совета при губернаторе потребовалась сегодня в связи с изменениями, которые происходят в рыбной отрасли сегодня.

Так, с 1 июля вступили в силу новые правила по ветеринарной сертификации готовой рыбы и других морепродуктов. А Минсельхоз поручил к началу августа доработать проект ветеринарных правил в отношении объектов аквакультуры. В документе будут учтены замечания отраслевых ассоциаций и рыбоводных хозяйств. Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Росрыболовства, в ходе работы над документом из текста правил исключены требования к рыбоводным хозяйствам о соответствии ряду нормативов качества воды. Требования к содержанию объектов аквакультуры разделены по видам рыбоводства. Добавлены требования к содержанию выращиваемой рыбы и других объектов на рыбоводных участках.

В Росбыболовстве признают, что с одной стороны, необходимо обеспечить ветеринарную безопасность в области аквакультуры, но при этом не создавать трудностей для ведения бизнеса, что особенно важно для начинающих хозяйств. Поэтому возобновление работы краевого экспертного совета позволит оперативно анализировать прямое и побочное воздействие на стратегическую отрасль региона.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.