www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу

20 Июля 2018, 12:44 | Приморье

Глава Приморского края Андрей Тарасенко пролонгировал деятельность Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству. Совет продолжит работу в прежнем составе.

Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству, водным биоресурсам и аквакультуре был создан в Приморье в 2013 г. Он призван обеспечить участие представителей общественности и экспертного сообщества в подготовке и выполнении решений в профильной сфере.  В состав ОЭС по рыбе входят представители компаний, работающих в рыбопромышленном комплексе, отраслевой науки, ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Дальнего Востока по добыче минтая, крабов.

Актуализация экспертного совета при губернаторе потребовалась сегодня в связи  с изменениями, которые происходят в рыбной отрасли сегодня.

Так, с 1 июля вступили в силу новые правила по ветеринарной сертификации готовой рыбы и других морепродуктов. А  Минсельхоз поручил к началу августа доработать проект ветеринарных правил в отношении объектов аквакультуры. В документе будут учтены замечания отраслевых ассоциаций и рыбоводных хозяйств. Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Росрыболовства, в ходе работы над документом из текста правил исключены требования к рыбоводным хозяйствам о соответствии ряду нормативов качества воды. Требования к содержанию объектов аквакультуры разделены по видам рыбоводства. Добавлены требования к содержанию выращиваемой рыбы и других объектов на рыбоводных участках.

В Росбыболовстве признают, что с одной стороны, необходимо обеспечить ветеринарную безопасность в области аквакультуры, но при этом не создавать трудностей для ведения бизнеса, что особенно важно для начинающих хозяйств. Поэтому возобновление работы краевого экспертного совета позволит оперативно анализировать прямое и побочное воздействие на стратегическую отрасль  региона.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: рыбная отрасль  экспертный совет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru