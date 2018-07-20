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Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм

20 Июля 2018, 11:28 | Приморье

Продажу горбуши свежемороженой, добытой и переработанной в районе реки Самарга Тернейского района, организовали на главной сельскохозяйственной ярмарке края во Владивостоке.

Местную продукцию сегодня с 10.00 можно приобрести на центральной площади города, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства Приморского края, всеми любимая тернейская рыба на ярмарке продается по цене 100 рублей за один килограмм в рамках акции «Жителям Приморья – доступная приморская рыба от социально ответственной компании».

«Эту акцию инициировала компания “Тройка” по поручению главы региона –обеспечить доступность рыбы для приморцев», – подчеркнули в департаменте.

Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства Приморья требует значительных преобразований и одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Вопрос развития отрасли руководитель региона обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля, подчеркнув, что намерен «навести порядок с рыбой».

Фото из архива Глеба Ильинского ("Приморская газета")

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: приморье  ярмарка  рыба 



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