Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
Продажу горбуши свежемороженой, добытой и переработанной в районе реки Самарга Тернейского района, организовали на главной сельскохозяйственной ярмарке края во Владивостоке.
Местную продукцию сегодня с 10.00 можно приобрести на центральной площади города, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства Приморского края, всеми любимая тернейская рыба на ярмарке продается по цене 100 рублей за один килограмм в рамках акции «Жителям Приморья – доступная приморская рыба от социально ответственной компании».
«Эту акцию инициировала компания “Тройка” по поручению главы региона –обеспечить доступность рыбы для приморцев», – подчеркнули в департаменте.
Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства Приморья требует значительных преобразований и одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Вопрос развития отрасли руководитель региона обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля, подчеркнув, что намерен «навести порядок с рыбой».
Фото из архива Глеба Ильинского ("Приморская газета")
Новости тематики
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов
- Приморской рыбе укажут путь на местный рынок
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
Новости раздела
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Приставам облегчат жизнь
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- Бонусы здесь и сейчас
- Страховые потери года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет